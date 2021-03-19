البث الحي
أخبار|تركيا

يرغب بتقاسم العبء معها.. الاتحاد الأوروبي يؤكد الاستمرار باتفاقية الهجرة مع تركيا

بوريل أعرب عن أمله في أن لا يوقف الاتحاد الأوروبي جهوده تجاه المهاجرين (الأناضول)
بوريل أعرب عن أمله في أن لا يوقف الاتحاد الأوروبي جهوده تجاه المهاجرين (الأناضول)
19/3/2021

قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، إن الاتحاد مضطر لمساعدة تركيا بسبب المهاجرين الذين تستضيفهم على أراضيها، وتقاسم ذلك العبء معها.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤول الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته لمقر قيادة عملية "إيريني" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، وذلك بالعاصمة الإيطالية روما التي يزورها حاليا لإجراء مباحثات.

وأكد بوريل أن تلك الاتفاقية أوقفت الهجرة غير الشرعية بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وأنه تم إنقاذ العديد من الأرواح، مضيفا "هذه الاتفاقية لا تزال سارية ويجب الاستمرار في تطبيقها".

وأوضح أنهم سيواصلون هذا العام العمل بشأن هذه الاتفاقية وكيفية تمويلها، لافتًا إلى أن الاتفاق مع تركيا سيكون مدرجا على أجندة المجلس الأوروبي خلال اجتماعه المقبل، وأن ذلك سيشمل ملف الهجرة بكافة جوانبه، كما بيّن أن أنقرة أعدت تقريرا بهذا الخصوص لعرضه على المجلس.

وأعرب بوريل عن أمله في أن لا يوقف الاتحاد الأوروبي جهوده تجاه المهاجرين، مشيرا إلى أن "تركيا تستضيف أكثر من 4 ملايين إنسان، لذلك فإن الاتحاد مضطر لمساعدة أنقرة ودعمها في حمل العبء الذي يشكله هذا العدد".

وأفاد بأن قسمًا كبيرًا من التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي بموجب الاتفاقية المذكورة يذهب مباشرة إلى المهاجرين، وليس للحكومة التركية.

وكان بوريل قد التقى وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في مقر وزارته بروما، وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك أنهم سيتناولون خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المزمع الاثنين المقبل، العلاقات الثنائية بين بروكسل وأنقرة بما في ذلك المحادثات الاستكشافية الجارية بين اليونان وتركيا.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيطالي، دي مايو إنهم سيتناولون العلاقات مع تركيا في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد، وبعدها في المجلس الأوروبي، مشددًا على ضرورة استمرار الحوار في العلاقات، ومواصلة بناء أجندة إيجابية.

المصدر : وكالة الأناضول

حول هذه القصة

العقوبات.. أردوغان ينتقد القمة الأوروبية وخارجية تركيا تقول إن الاتحاد الأوروبي دخل حلقة مفرغة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القمة الأوروبية لم تلبِّ مطالب بعض دول الاتحاد لأن مطالبها لم تكن محقة، وأكد أن الدول العقلانية في الاتحاد الأوروبي أفسدت المؤامرة بموقفها الإيجابي.

يرغب في فتح صفحة جديدة.. أردوغان: الانضمام للاتحاد الأوروبي من أولوياتنا السياسية

وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين محادثات أجرتها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -عبر تقنية الفيديو- بالجيدة، في حين أكد أردوغان أن الانضمام للاتحاد الأوروبي من أولويات بلاده.

المزيد من أخبار

مستشار أردوغان للجزيرة مباشر: موقف تركيا من الانقلابات وحقوق الإنسان لن يتغير

AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve Lineer Metal AŞ Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay'ın (fotoğfta) girişimleriyle Siirt'te termal kaplıca tesisi yapılacak. ( Mehmet Niyazi Deniz - Anadolu Ajansı ) (وكالة الأناضول)

أيمن نور يكشف تفاصيل لقاء المسؤولين الأتراك مع ممثلي القنوات المصرية

Yasin Aktay, an adviser to Turkish President Tayyip Erdogan, and Egyptian politician Ayman Nour talk to media after attending a trial on the killing of Saudi journalist Jamal Khashoggi at the Saudi Arabian Consulate, in Istanbul, Turkey November 24, 2020. REUTERS/Bulent Usta (رويترز)

متهم بالاختلاس وغسيل الأموال.. الرئيس الموريتاني السابق يهدد بكشف معلومات تهز البلاد

ولد عبد العزيز أحيل للقضاء بعد تحقيق لجنة برلمانية في صفقات أبرمت خلال حكمه (الفرنسية)

حظي بإجماع نادر بمجلس الشيوخ.. ويليام بيرنز يتولى قيادة سي آي إيه

بيرنز حظي بإجماع أعضاء مجلس الشيوخ في لحظة نادرة في الكونغرس (رويترز)
الأكثر قراءة

أسرار تمسّك صدام حسين بخيار المواجهة العسكرية مع أميركا بدلا من المنفى

صدام رفض فكرة النفي أو التنحي (الجزيرة-أرشيف)

تطورات النووي.. أميركا تريد صيغة ترضي طهران وماكرون يشدد لهجته وإسرائيل تدخل على الخط

ماكرون قال إن على طهران الكف عن زيادة الوضع سوءا في ما يتعلق بالاتفاق النووي (الصحافة الإيرانية)

أسوأ خسارة بمسيرته أوروبيا.. مورينيو حزين ويهاجم لاعبي توتنهام بعنف

مورينيو: فريقي كان الطرف الذي لم يقدم فقط أسس كرة القدم بل حتى أسس الحياة وهي احترام مهنتنا وتقديم كل ما لدينا (غيتي)

انتهى شهر العسل بسبب حماقات الشريك.. تغريدة إماراتية احتار الناشطون في تحديد المقصود منها

(الجزيرة)