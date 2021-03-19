في رسالة جوابية لأمير قطر.. روحاني: طهران والدوحة تتطلعان لإرساء حوار جماعي وتحقيق منطقة قوية

قال السفير الإيراني لدى قطر حميد رضا دهقاني بوده إن الرئيس حسن روحاني بعث رسالة جوابية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيها أن "إيران وقطر تهدفان إلى إرساء حوار جماعي وتحقيق منطقة قوية وآمنة على أساس التفاهم والتعاون".

وفي تغريدة له اليوم الجمعة عبر حسابه الخاص على تويتر، كتب دهقاني بوده إنه قدم اليوم للمسؤولين بوزارة الخارجية القطرية، رسالة روحاني الجوابية على رسالة أمير قطر التي سبق أن نقلها وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى طهران.

وكان وزير الخارجية القطري سلم روحاني -الذي استقبله بمقر الديوان الرئاسي في طهران منتصف الشهر الماضي- رسالة خطية من أمير قطر.

وعقب اتفاق المصالحة الخليجية في قمة "العلا" التي جرت بالسعودية في يناير/كانون الثاني الماضي، دعت الدوحة إلى حوار خليجي إيراني.