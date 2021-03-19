بعد نعت بايدن الرئيس الروسي بالقاتل.. أردوغان: تصريحات الرئيس الأميركي لا تناسب رئيس دولة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الجمعة- تصريحات نظيره الأميركي جو بايدن ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه أمر "غير مقبول"، ومشيدا بالرد "الراقي" للزعيم الروسي.

وقال أردوغان للصحافة في إسطنبول إن "تصريحات السيد بايدن حول السيد بوتين لا تناسب رئيس دولة.. ليست تصريحات مقبولة"، معتبرا أن "بوتين رد بكثير من الرقي والذكاء".

وفاقم الرئيس الأميركي التوتر مع روسيا الأربعاء عندما رد بالإيجاب على صحافي سأله خلال حوار متلفز، عما إذا كان يعتبر بوتين "قاتلا".

وردّ الرئيس الروسي أمس الخميس بالقول "دائما نرى مواصفاتنا في شخص آخر ونعتقد أنه مثلنا"، كما تمنى لبايدن "صحة جيدة، دون أي سخرية".

ورغم تعارض مصالح بلديهما في عدة ملفات، عزز أردوغان وبوتين تعاونهما منذ 2016، وهما يتقابلان بانتظام.

وفي علامة على التقارب، اشترت أنقرة صواريخ دفاع جوي روسية من طراز "إس-400" (S-400)، مما أثار غضب الولايات المتحدة.