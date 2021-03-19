البث الحي
أخبار|تركيا

بعد فترة من التوتر الدبلوماسي.. وزير الخارجية التركي يلتقي نظيره الإيراني في إسطنبول

جاويش أوغلو (يمين) وظريف خلال لقائهما في إسطنبول (الأناضول)
جاويش أوغلو (يمين) وظريف خلال لقائهما في إسطنبول (الأناضول)
19/3/2021

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الجمعة نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول، بعد توتر دبلوماسي تصاعد خلال الفترة الأخيرة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن جاويش أوغلو بحث خلال اللقاء مكافحة ما يوصف بالإرهاب، وسبل العمل المشترك ضد حزب العمال الكردستاني المحظور وامتداداته في إيران.

وحسب مصادر بالخارجية التركية، فإن الوزيرين بحثا أيضا تطورات الملف النووي الإيراني والعلاقات الإيرانية الأميركية والتطورات في كل من أفغانستان وسوريا.

وخلال اللقاء الذي جرى في قصر "دولمة باتشة" بإسطنبول، تناول الطرفان العلاقات الثنائية والإقليمية والتطورات الدولية محل الاهتمام المشترك.

من جهة أخرى، أفادت الخارجية الإيرانية أن الوزيرين ناقشا أيضا "سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين". علما بأن ظريف سيلتقي اليوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء اللقاء بعد تصاعد التوتر الأسابيع الأخيرة بين الدولتين، إذ انتقدت أنقرة بحدّة طهران الشهر الماضي بعد أن دانت الأخيرة دخول الجيش التركي شمال العراق، مما استدعى سحب البلدين سفيريهما.

وأعلنت تركيا بداية الشهر الماضي توقيف موظف قنصلي إيراني، في إطار تحقيق حول اغتيال معارض إيراني في إسطنبول عام 2019.

كما يأتي لقاء جاويش أوغلو وظريف في وقت تستعد فيه تركيا لاستضافة محادثات سلام بين حكومة كابل وحركة طالبان الأفغانيتين.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

ظريف يثمن تعاون بلاده مع تركيا في القوقاز وجاويش أوغلو يأمل عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن تعاون بلاده مع تركيا في القوقاز سيكون مفيدا جدا لدول المنطقة، في حين عبّر نظيره التركي عن أمله في عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

المزيد من أخبار

رويترز عن وزير الصحة الباكستاني: إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس كورونا

زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان وتحذيرات من موجات مد تسونامي

كل ما تريد معرفته عن اجتماعات ألاسكا بين الولايات المتحدة والصين

الجلسات كشفت عمق التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في بداية إدارة الرئيس جو بايدن (رويترز)

التدخل الروسي والإيراني في سوريا.. طارئ مؤقت أم احتلال طويل؟

الرئيسان السوري (يسار) والروسي يتفقدان القاعدة العسكرية الروسية في حميميم باللاذقية (الفرنسية)
الأكثر قراءة

حظر الذبح الحلال.. رسالة سيئة ترفضها المساجد الكبرى بفرنسا

التضييق على منتجات الحلال تزامن مع إجراءات ضد المساجد ومراكز تعليم اللغة العربية (رويترز)

أسرار تمسّك صدام حسين بخيار المواجهة العسكرية مع أميركا بدلا من المنفى

صدام رفض فكرة النفي أو التنحي (الجزيرة-أرشيف)

شاهد.. هدف مارادوني لنبيل فقير في الدوري الإسباني

فقير قاد فريقه بيتيس للفوز على ليفانتي في الليغا (غيتي)

أردوغان يقيل محافظ البنك المركزي التركي

إقالة ناجي أغبال جاءت بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في المنصب (وكالة الأناضول)