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بعد غياب أثار تكهنات بشأن صحته.. الإعلان عن وفاة رئيس تنزانيا جراء مرض في القلب

ماغوفولي كان من أبرز المشككين في خطورة جائحة فيروس كورونا (الأناضول)
ماغوفولي كان من أبرز المشككين في خطورة جائحة فيروس كورونا (الأناضول)
18/3/2021-|آخر تحديث: 18/3/202109:24 AM (مكة المكرمة)

أعلنت سامية حسن نائبة رئيس تنزانيا على التلفزيون الرسمي وفاة الرئيس جون ماغوفولي عن 61 عاما جراء مشاكل في القلب، بعد أن غاب 3 أسابيع عن الحياة العامة مثيرا تكهنات بشأن حالته الصحية.

وقالت نائبة الرئيس على إحدى القنوات الرسمية أمس الأربعاء "يؤسفني أن أعلن أن اليوم 17 مارس/آذار 2021 حوالي الساعة السادسة مساء فقدنا قائدنا الشجاع الرئيس جون ماغوفولي الذي توفي متأثرا بمرض في القلب في مستشفى مزينا بدار السلام التي كان يتلقى فيها العلاج"، مضيفة أن ترتيبات الدفن جارية، وأعلنت 14 يوما من الحداد وتنكيس الأعلام.

وكان الرئيس الراحل قد أُدخل لفترة وجيزة إلى مستشفى جاكايا كيكويتي لأمراض القلب في 6 مارس/آذار الحالي وفق حسن، قبل أن تنتكس حالته مجددا ويعاد إدخاله منتصف الشهر.

وكان ماغوفولي من أبرز المتشككين في خطورة جائحة فيروس كورونا المستجد، ولم يظهر علنا منذ 27 فبراير/شباط، وهو ما أثار شائعات عن إصابته بكوفيد-19، ونفى مسؤولون أنه مريض في 12 مارس/آذار.

وماغوفولي -الذي انتخب رئيسا للمرة الأولى عام 2015 وأعيد انتخابه العام الماضي- كان يصر على أن فيروس كورونا لم يعد موجودا في تنزانيا، وقد رفض وضع قناع واق أو فرض أي إجراءات إغلاق.

لكن قبل أسبوع من ظهوره الأخير، أقر ماغوفولي بأن الفيروس لا يزال منتشرا بعد الكشف عن وفاة سيف شريف حمد النائب الأول لرئيس أرخبيل زنجبار التنزاني نتيجة إصابته بكوفيد-19.

وبعد إعلان الوفاة، قال زعيم المعارضة زيتو كابوي إنه تحدث إلى نائبة الرئيس لتقديم التعازي في وفاة ماغوفولي، وقال في بيان نشره على تويتر إن "الأمة ستتذكره من أجل مساهمته في تنمية بلادنا".

ووفقا للدستور التنزاني، من المفترض أن تتولى سامية حسن (61 عاما) الرئاسة لباقي ولاية الراحل ماغوفولي البالغة 5 سنوات والتي بدأها العام الماضي بعد أن فاز بولاية رئاسية ثانية، وستصبح بذلك أول رئيسة لدولة في شرق القارة الأفريقية.

المصدر : وكالات

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