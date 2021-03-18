بعد اجتماعه مع عون.. الحريري: سنلتقي مجددا الاثنين لوضع تصور واضح للحكومة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه اتفق مع الرئيس ميشال عون على اللقاء مجددا يوم الاثنين المقبل، لوضع تصور واضح عن تشكيل الحكومة.

وعقب زيارة قصر بعبدا اليوم، قال الحريري إنه اتفق مع عون على مواصلة الاجتماعات للتوصل إلى حكومة بأسرع وقت ممكن لوقف الانهيار، تكون مكونة من 18 وزيرا واختصاصيين.

وأضاف الحريري أنه استمع إلى ملاحظات الرئيس، مؤكدا الاتفاق على تخفيف الصدام بينهما ومواصلة اللقاءات للوصول إلى حل لأزمتي تشكيل الحكومة والاقتصاد.

وقال الحريري في كلمة متلفزة بعد الاجتماع بالرئيس عون، إنه يوجد "تغيير الآن"، وإنه بحث سبل كيفية استعادة ثقة المجتمع الدولي.

وكان عون قد أصدر بيانا أمس يدعو فيه الحريري إلى اللقاء، ملقيا باللائمة عليه في تأخر تشكيل الحكومة. كما خيّر عون رئيسَ الوزراء المكلّف بين تشكيل الحكومة أو أن "يفسح المجال أمام كل قادر على التأليف".

أما الحريري فأصدر أمس بيانا قال فيه إنه تفاجأ -كما تفاجأ اللبنانيون جميعا- بالرئيس عون يدعوه عبر كلمة متلفزة إلى القصر الجمهوري، من أجل التأليف الفوري، مؤكدا أنه زار الرئيس 16 مرة منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، للاتفاق على حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.