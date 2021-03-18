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نددت بتجنيد الأطفال في مأرب.. الأمم المتحدة: أي خيار خاطئ سيدفع اليمن لأسوأ مجاعة بالعالم

مجلس الأمن الدولي أدان الهجمات عبر الحدود ضد السعودية، ودعا لوقف التصعيد من كل الأطراف.

الوضع الإنساني يزداد سوءا مع تصاعد المعارك في اليمن (الأوروبية)
الوضع الإنساني يزداد سوءا مع تصاعد المعارك في اليمن (الأوروبية)
18/3/2021-|آخر تحديث: 18/3/202108:34 PM (مكة المكرمة)

حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد غريسلي، من أن أي خيار خاطئ قد يدفع اليمن إلى أسوأ مجاعة يشهدها العالم منذ عقود. من جهته، ندد مجلس الأمن بعمليات تجنيد الأطفال في مأرب حيث يتصاعد القتال.

وأشار غريسلي إلى أن خيار المانحين في الفترة المقبلة ذو أهمية بالغة، وحث الدول المانحة وشركاء العمل الإنساني في اليمن على تقديم الدعم العاجل.

وكان فريق العمل الإنساني في اليمن أصدر خطة الاستجابة للعام الجاري، والتي تقدر بـ3.8 مليارات دولار، لتمويل مساعدات لنحو 16 مليون يمني.

من جانبه، أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات عبر الحدود ضد السعودية، داعيا إلى ضرورة وقف التصعيد من كل الأطراف، بما في ذلك التصعيد الحوثي في مأرب.

وقال مجلس الأمن في بيان إن التصعيد في مأرب يعرض مليون نازح لخطر جسيم، ويهدد الجهود المبذولة لتأمين تسوية سياسية، كما أدان عمليات تجنيد الأطفال في مأرب.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى العمل مع المبعوث الخاص إلى اليمن للتفاوض بدون شروط مسبقة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية.

المصدر : وكالات

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