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نتنياهو يعتزم زيارة الإمارات غدا الخميس ويتحدث عن علاقات تطبيع جديدة مع 4 دول عربية

نتنياهو لم يكشف عن أسماء 4 دول عربية يقول إنها تعتزم تطبيع علاقاتها مع إسرائيل (رويترز)
نتنياهو لم يكشف عن أسماء 4 دول عربية يقول إنها تعتزم تطبيع علاقاتها مع إسرائيل (رويترز)
17/3/2021

رجحت مصادر إسرائيلية في تل أبيب أن يقوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بزيارة رسمية إلى الإمارات غدا الخميس، وذلك بعد أن ألغى زيارته التي كانت مقررة الخميس الماضي، بسبب ما قال إنها صعوبات في تنسيق مرور رحلته عبر أجواء الأردن.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن اتصالات أجراها ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي مع الديوان الأميري في أبو ظبي، أسفرت عن ترتيب الزيارة، وذلك قبل 5 أيام من موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة الثلاثاء المقبل.

وكانت مصادر إسرائيلية أفادت بوصول طائرة أميرية فاخرة إلى إسرائيل خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وسبق أن أعلن نتنياهو أمس الثلاثاء -في إطار مقابلة انتخابية- أن 4 دول عربية جديدة ستنضم إلى اتفاقيات السلام مع إسرائيل قريبا جدا، لكنه لم يكشف عن أسماء هذه الدول.

وخلال المقابلة قال نتنياهو -في إشارة إلى اتفاقيات تطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب- "لقد جلبتُ السلام مقابل السلام"، مشيرا بذلك لرفضه مبدأ الأرض مقابل السلام، وهو مبدأ تدعو إليه المبادرة العربية للسلام، التي تبنتها الدول العربية عام 2002.

ويوم الخميس الماضي، تحدث نتنياهو -عبر حسابه على تويتر باللغة العربية- عن صعوبات مع الأردن واجهت تنسيق زيارته إلى الإمارات، وقال "نبعت هذه الصعوبات كما يبدو من إلغاء زيارة ولي العهد الأردني إلى الحرم القدسي الشريف جراء خلاف طرأ حول التدابير الأمنية التي يتم اتخاذها في هذا المكان المقدس".

كما كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أنه تم إلغاء زيارة نتنياهو بسبب رفض الأردن السماح لطائرته بالعبور من أجوائه، وذلك ردا على عرقلة السلطات الإسرائيلية زيارة ولي العهد الحسين بن عبد الله إلى المسجد الأقصى.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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نتنياهو يلغي زيارته إلى الإمارات للمرة الرابعة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي إلغاء زيارته التي كانت مقررة اليوم إلى دولة الإمارات، بسبب ما قال إنها صعوبات في تنسيق مرور رحلته عبر أجواء الأردن، عقب تعذر زيارة ولي العهد الأردني للمسجد الأقصى.

ما قصة إلغاء ولي عهد الأردن زيارته للأقصى وعلاقته بمنع طائرة نتنياهو من العبور للإمارات؟

في مشهد كشف عمق الأزمة الدبلوماسية بين الديوان الملكي الأردني ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اضطر نتنياهو إلى تأجيل زيارته إلى الإمارات التي كانت ستجري اليوم، وذلك بعد رفض عمّان مرور طائرته.

الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو أمر بإغلاق مؤقت للأجواء أمام الطائرات الأردنية إثر رفض عمّان مرور طائرته

كشفت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمر الخميس الماضي بإغلاق مؤقت للأجواء الإسرائيلية أمام الطائرات الأردنية، تزامنا مع رفض عمّان مرور طائرته عبر الأجواء الأردنية.

في أول زيارة علنية.. نتنياهو يحل غدا في الإمارات

يتوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي غدا إلى الإمارات، في أول زيارة رسمية له منذ اتفاق التطبيع بين الجانبين برعاية أميركا في أغسطس/آب الماضي، وكان نتنياهو قد أجّل هذه الزيارة عدة مرات بسبب قيود كورونا.

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