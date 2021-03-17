القاتل استهدف مراكز تدليك.. مقتل 8 أشخاص في أندية صحية بولاية جورجيا

قالت الشرطة الأميركية ووسائل إعلام محلية إن 8 أشخاص، بينهم 4 نساء على الأقل، قتلوا بالرصاص في 3 أندية صحية في منطقة أتلانتا الواقعة بولاية جورجيا أمس الثلاثاء.

وقال قائد الشرطة رودني براينت في أتلانتا للصحفيين إنهم وصلوا إلى أحد المراكز الصحية بناء على بلاغ بحدوث سرقة ليجدوا 3 قتيلات بالرصاص.

وأضاف: أثناء التحقيق في تقرير إطلاق النار الأولي جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحي آخر حيث عثرت على الضحية الرابعة ميتة متأثرة بجراحها.

ومن جانبها ذكرت الصحف المحلية أن 4 آخرين قتلوا في ناد صحي بمقاطعة شيروكي بالولاية، وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به.

المشتبه بإطلاقه النار قيد التوقيف (الأوروبية)

وجرى توقيف شاب يبلغ 21 عاما يدعى روبرت آرون لونغ يشتبه أنه على علاقة بهذه الجرائم، وأعلن مكتب رئيس شرطة المقاطعة على موقع فيسبوك أن "المشتبه بإطلاقه النار قيد التوقيف".

وذكرت شبكة "سي إن إن" (CNN) نقلا عن الشرطة أن الضحايا الأربع في أتلانتا بدا أنهن آسيويات.

وقال متحدث باسم شرطة أتلانتا إن تسجيلات كاميرات المراقبة بالمواقع الثلاثة التي حدث فيها إطلاق نار "تشير إلى أنه من المرجح للغاية أن المشتبه به هو نفسه" الذي تم توقيفه، مضيفا أن محققين يعملون عن كثب "للتأكد بشكل لا لبس فيه من الترابط بين القضايا الثلاث".