مستشار بالرئاسة الجزائرية للجزيرة: ليس لجمعيات المجتمع المدني أي دور سياسي ضد الأحزاب

قال مستشار في الرئاسة الجزائرية إن اتهامات بعض أحزاب المعارضة للسلطة بدعمها منظمات المجتمع المدني في سباق الانتخابات التشريعية المقبلة هو كلام لا أساس له.

وفي تصريح خاص بالجزيرة، قال نزيه برمضان مستشار الرئيس الجزائري المكلف بالجمعيات إن الذين يزعمون أن الانتخابات المقبلة محسومة سلفا ما زالت في أذهانهم ممارسات المحاصصة التي زالت بزوال منظومة الرئيس السابق.

وأضاف برمضان أن الجدل الذي أثير بعد مشاركته في ندوة ما يسمى "نداء الوطن" -وهو تكتل موسع من عشرات الجمعيات- قد فسر خطأ.

ولفت إلى أن لقاءاته باسم رئاسة الجمهورية مع جمعيات المجتمع المدني تدخل في إطار مهامه الاستشارية في الرئاسة، معتبرا أن هذه الجمعيات ليس لها دور سياسي ضد الأحزاب المعتمدة.

ورأى مراقبون أن توجه السلطات لتشجيع جمعيات المجتمع المدني والشباب المستقلين يأتي من أجل التخلص من عبء أحزاب الموالاة سابقا وكل المنظومة السياسية التقليدية.

كما تسعى السلطات -حسب رأيهم- إلى قطع الطريق على أحزاب المعارضة في استقطاب جمهور الحراك الشعبي من أجل تشكيل أغلبية رئاسية في البرلمان القادم.