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اليمن.. التحالف يدمر مخبأ للصواريخ الباليستية بصعدة والحوثيون يعلنون قصف أهداف عسكرية بالسعودية

يطلق الحوثيون بشكل متكرر صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية.

المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي يتحدث عن بقايا صاروخ حوثي أطلق على المملكة (رويترز-أرشيف)
المتحدث باسم التحالف السعودي الإماراتي يتحدث عن بقايا صاروخ حوثي أطلق على المملكة (رويترز-أرشيف)
16/3/2021

أعلن التحالف السعودي الإماراتي، اليوم الثلاثاء، تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في مدينة صعدة شمال غربي اليمن، وقالت وسائل إعلام سعودية إن التحالف اعترض ودمر طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون صباح اليوم باتجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

ودُمّر مخبأ الصواريخ الباليستية التي يطلقها الحوثيون بين الفينة والأخرى على أهداف داخل الأراضي السعودية في صعدة، غير بعيدة عن الحدود اليمنية السعودية.

وقال التحالف إنه اتخذ "الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر الخطر من أجل حماية المدنيين".

ويطلق الحوثيون بشكل متكرر صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف -بقيادة الرياض- المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

صاروخان باليستيان

وكانت وسائل إعلام سعودية قد قالت إن الحوثيين أطلقوا صاروخين باليستيين، أمس الاثنين، باتجاه خميس مشيط في محافظة عسير الحدودية مع اليمن، وأكدت أنهما انطلقا من مناطق مأهولة بالسكان في محافظة صعدة.

وأوردت وسائل إعلام سعودية اليوم أن التحالف اعترض ودمّر طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون صباح اليوم الثلاثاء باتجاه خميس مشيط.

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، في تغريدة اليوم، إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عملية هجومية على أهداف عسكرية في مطار أبها الدولي، وقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بـ3 طائرات مسيرة من طراز "قاصف K2". وأضاف المتحدث العسكري أن إصابة الأهداف العسكرية كانت دقيقة.

معارك تعز

من ناحية أخرى، قال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري التابع للجيش اليمني إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على "تباب الزنبيل"، و"الهُدّاد"، و"عاطف"، و"عطروش" وكلها في جبهة تعز غربي اليمن، كما دَمّرت مدرعة وأَسْقطت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في جبهة مقبنة غربي تعز.

وأشار المركز نفسه -في بيان- إلى سقوط 6 قتلى من الحوثيين في المعارك بمنطقة الطوير الأعلى بجبهة مَقْبَنة. وأكدت مصادر لمراسل الجزيرة سقوط قتيل واحد و4 جرحى من الجيش اليمني في تلك المعارك. ولم يصدر أي تعليق من الحوثيين بشأن ذلك حتى الآن.

من جهة أخرى، قال المبعوث الأميركي لليمن، تيموثي ليندركينغ، إن الوضع الميداني في اليمن سلبي جدا وإن من الواجب على الأطراف الشروع في التهدئة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع تحسن الوضع الميداني، قبل التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ليندركينغ -في مقابلة مع شبكة "بي بي إس" (PBS) الأميركية- أنه متأكد من أن الإجراءات التي قامت بها بلاده ستسهم في وصول مزيد من المساعدات إلى الشمال اليمني.

خطة المبعوث

وكان المبعوث الأميركي الخاص لليمن قال الأسبوع الماضي إنه عرض "خطة متماسكة" على قيادة الحوثيين لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد. وتصاعدت هجمات الحوثيين على السعودية في الأسابيع الأخيرة، فضلا عن استمرار المعارك المحتدمة في محافظة مأرب الغنية بالنفط بين قوات الشرعية وجماعة الحوثي، وتواصل الاشتباكات بين الطرفين في بعض مناطق محافظة تعز.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تنشط فيه التحركات الدبلوماسية لاستعادة المسار السياسي، والمفاوضات الرامية إلى وقف الحرب المستمرة منذ عام 2014.

يشار إلى أن التحالف الذي تقوده السعودية تدخل في الأزمة اليمنية في مارس/آذار 2015، بعد أشهر من إطاحة الحوثيين الحكومة الشرعية في العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، ومع مرور السنوات خلفت الحرب أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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