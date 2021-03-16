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أخبار|يمن

المبعوث الأميركي لليمن: الوضع الميداني سلبي للغاية ولكن المباحثات جارية ونشعر أنها مثمرة

ليندركينغ أكد أن هناك رسالة ثابتة من القيادة السعودية مفادها أنها تريد القيام بدورها لإنهاء الصراع

ليندركينغ قال إنه لا يتوقع تحسن الوضع الميداني دون التوصل إلى اتفاق (رويترز-أرشيف)
ليندركينغ قال إنه لا يتوقع تحسن الوضع الميداني دون التوصل إلى اتفاق (رويترز-أرشيف)
16/3/2021-|آخر تحديث: 16/3/202103:30 AM (مكة المكرمة)

قال المبعوث الأميركي لليمن تيموثي ليندركينغ إن الوضع الميداني في اليمن سلبي للغاية، ومن واجب كل الأطراف الشروع في التهدئة، مشيرا إلى أنه لا يتوقع تحسن الوضع الميداني دون التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ليندركينغ في مقابلة مع شبكة "بي بي إس" (PBS) أنه واثق من أن الإجراءات التي قامت بها بلاده ستسهم في وصول مزيد من المساعدات إلى شمال اليمن.

وشدد ليندركينغ على أن هناك رسالة ثابتة من القيادة السعودية مفادها أنها تريد القيام بدورها لإنهاء الصراع.

وقبل أيام، كشف مصدر يمني للجزيرة بنود خطة المبعوث الأميركي لوقف الحرب في اليمن ومبادئ الإعلان المشترك.

وتنص وثيقة المبادئ على وقف شامل لإطلاق نار، ومن ضمنه وقف الغارات السعودية والطائرات المسيرة الحوثية، وتتضمن الوثيقة أيضا فتح مطار صنعاء، والسماح لإمدادات الوقود بالدخول من ميناء الحديدة، وعودة المشاورات.

وأوضح المصدر للجزيرة أن هناك خلافا بين الحوثيين والمبعوث الأميركي بشأن آليات وتفاصيل وشروط الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الحوثيين قدموا في المقابل رؤيتهم للمبعوث الأميركي بشأن وقف إطلاق النار الشامل في اليمن.

المصدر : الجزيرة

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