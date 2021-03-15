المحلل عدنان أبو عامر قال إن وصول امرأتين إلى المكتب السياسي للحركة يعني أن حماس أرادت أن تعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي والإقليمي

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأحد انتهاء انتخاباتها الداخلية الخاصة بقطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للحركة عقب عقد مجلس شورى الحركة لإقليم غزة اجتماعا في إطار استكمال العملية الانتخابية.

وأوضح البيان أن مجلس الشورى انتخب أعضاء المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة (عددهم 16)، وأعضاء الهيئة الإدارية، ورؤساء اللجان الرقابية المنبثقة عن مجلس الشورى.

وأضاف أنه تم اختيار القيادي خليل الحية نائبا للسنوار، في حين شغلت امرأة وحيدة لأول مرة عضوية المكتب السياسي، وهي جميلة الشنطي.

وأوضحت حماس أن رئيسة الحركة النسائية فاطمة شراب أصبحت أيضا بحكم موقعها عضوة في المكتب السياسي.

وقال أستاذ السياسة والإعلام في الجامعة الإسلامية في غزة عدنان أبو عامر إن وصول امرأتين إلى مكتب الحركة السياسي يعني أن حماس أرادت أن "تعطي إشارة إيجابية للمجتمع الدولي والإقليمي بتغيير الصورة النمطية، وتأكيد أنها حركة منفتحة".

وأشار بيان الحركة إلى اختيار أسامة المزيني رئيسا لمجلس شورى قطاع غزة، وماهر صبرة مساعدا لرئيس الهيئة الإدارية للحركة.

قيادات تاريخية

ومن بين الأعضاء المنتخبين عدد من القادة البارزين والتاريخيين في الحركة، منهم نزار عوض الله، ومحمود الزهار، وخليل الحية، وروحي مشتهى، وفتحي حماد.

كما أفرزت الانتخابات الأخيرة وجوها جديدة في عضوية المكتب السياسي، مثل غازي حمد، وعصام الدعليس.

والأربعاء، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية انتخاب يحيى السنوار رئيسا للحركة في قطاع غزة للمرة الثانية على التوالي بعد أن انتخب في 2017 لنفس المنصب لدورة استمرت 4 سنوات.

وأفاد مصدر في الحركة في تصريح للأناضول بأن بقية مراحل الانتخابات الداخلية لحماس تجري بشكل متوازٍ في الضفة الغربية المحتلة، وإقليم الخارج (خارج الأراضي الفلسطينية).

وتوقع المصدر -الذي فضل عدم الكشف عن اسمه- أن يتم الانتهاء من كافة مراحل الانتخابات خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وحسب النظام الانتخابي الداخلي لحماس، ينتخب أعضاء مجلس الشورى نصف عدد أعضاء المكتب السياسي، فيما يقوم رئيس الحركة في الإقليم (غزة) بتعيين النصف الآخر بشرط التصديق عليهم من قبل مجلس الشورى.

وبدأت حماس انتخاباتها الداخلية في 18 فبراير/شباط 2021، ومن المقرر أن تختتم نهاية مارس/آذار الجاري بانتخاب رئيس المكتب السياسي العام للحركة.