النشطاء يحذرون من تكرارها.. حادثة مستشفى السلط تكشف عن قطاع طبي متهالك في الأردن

ودع الأردنيون مساء أمس ضحايا حادثة انقطاع الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي بمظاهرات احتجاجية، نظمها نشطاء غاضبون في عدد من مناطق العاصمة عمان، وبعض محافظات المملكة.

وكشفت الحادثة عن واقع طبي ضعيف الإمكانيات في مواجهة جائحة كورونا، وفق نشطاء وسائل التواصل، إضافة لقلة الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات القطاع الحكومي، وتراجع أعداد أطباء الاختصاص، والمستلزمات الصحية إلى جانب ضغط العمل.

ومع تشكيل الحكومة والأجهزة المختصة لجانا متعددة للتحقيق بمجريات الحادث، طالب نشطاء بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة، وتغيير نهج تشكيل الحكومات القائم على أسس العلاقات الشخصية والمناطقية والجغرافية، وزيادة الاهتمام بالقطاع الطبي.

ووفق نشطاء على مواقع التواصل، فإن الحادثة ساهم بالكشف عنها وجود المرافقين إلى جانب مرضاهم في غرف المرضى، وتوفير عدد منهم أسطوانات أكسجين احتياطية لمرضاهم، ولولا ذلك لوقعت الحادثة وتم التستر عليها دون عقاب.

مجلس النواب خصص اليوم جلسة رقابية لمناقشة أحداث مستشفى السلط (الجزيرة)

جلسة نيابية

ومما زاد من حجم الكارثة، ما كشف عنه وزير الداخلية المكلف بإدارة وزارة الصحة مازن الفراية، إذ قال في جلسة مجلس النواب اليوم إن خزنات الأكسجين أطلقت إنذارات بعد انخفاض المستوى فيها إلى أقل من 20%، كما أن أجهزة التنفس الاصطناعي المركبة للمرضى المحتاجين لها أطلقت أيضا أصوات إنذار بانخفاض الأكسجين لأقل من 5%، ورغم ذلك لم تلتفت الكوادر الطبية في المستشفى لهذه الحالة.

وفي الجلسة الرقابية لمناقشة التي خصصها مجلس النواب اليوم لمناقشة أحداث مستشفى السلط، خلص النواب بعد مناقشات مطولة إلى مطالبة الحكومة بتقديم استقالتها ومحاسبتها على ما جرى، كما صوت النواب على تشكيل لجنة تحقق للوقوف على أسباب الحادثة بأغلبية الساحقة.

وعلقت النائبة السابقة ديما طهبوب على جلسة النواب عبر تويتر، بقولها "من خبرتي: إذا خرجت جلسة مجلس النواب بقرار تشكيل لجنة تحقيق فقط فاعلموا أن الموضوع سيتم امتصاصه وتسكينه وإماتته كما حدث في لجنة أحداث الكرك، ورفع الأسعار، وحادثة البحر الميت في المجلس السابق".

الحادثة تقرع آذان المسؤولين بأن القطاع الطبي بحاجة ماسة لمزيد من الاهتمام والرعاية والمعدات (رويترز)

تراجع التجهيزات

وفي السياق، فتحت الحادثة الباب أمام الكوادر الطبية ليتحدثوا عن ضغط كبير في العمل نتيجة جائحة كورونا، وزيادة أعداد المراجعين من المرضى للمستشفيات الحكومية، ويقابل ذلك انخفاض في أعداد الأطباء والكوادر الطبية من ممرضين وفنيين، وأجهزة طبية ومستلزمات لعلاج المرضى.

وتحدث أحد أطباء الاختصاص في مستشفى السلط الحكومي الذي وقعت به حادثة الاختناق أمس، للجزيرة نت، أنه من المرجح أن تتكرر مستقبلا حادثة الاختناق التي وقعت أمس بأي من المستشفيات الحكومية، خاصة مع زيادة التفشي الوبائي وارتفاع أعداد المرضى في المستشفيات الحكومية.

وتابع حديثه -طالبا عدم الكشف عن هويته- أن "طبيب الاختصاص يعالج في عيادته الخاصة في الوضع الطبيعي بين 20 و30 حالة مرضية، لكن في عيادتنا الحكومية نستقبل من 100 إلى 120 مريضا يوميا، هذا بالإضافة للمرضى الذين نشرف عليهم في المستشفى، والعمليات والحالات الطارئة وغيرها".

وختم حديثه بالقول إن ما سبق لا يبرر التقصير بحق المرضى والإهمال الذي جرى في مراقبة نسبة الأكسجين في خزانات المستشفى، لكن الحادثة يجب أن تقرع آذان المسؤولين بأن القطاع الطبي بحاجة ماسة لمزيد من الاهتمام والرعاية والمعدات.

أما المرضى فلهم أيضا معاناتهم الخاصة مع المستشفيات الحكومية، سواء بنقص الأدوية والعلاجات الضرورية للأمراض المزمنة، وطول فترة انتظار مواعيد المراجعات الطبية لإجراء تدخلات جراحية أو غيرها، وفي حال الدخول بشكل طارئ ينتظر المريض ساعات طويلة للحصول على سرير في المستشفى.

تفاعل النشطاء

وأمام هذا الواقع الطبي تفاعل كثير من النشطاء، وعبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد علقت الناشطة هيلدا عجيلات على تويتر قائلة "كنا سنصبح مركزا إقليميا لمواجهة تحديات كورونا، صرنا فضيحة في الصحف العالمية، كل هذا نتيجة اختيار وتعيين المحاسيب والأحباب".

أما الناشط على تويتر خالد الجهني فذهب إلى أبعد من ذلك قائلا "النهج الذي يحاسب نقابة المعلمين على ما قدمته للوطن من تبرعات، هو ذات النهج الذي أدى لما جرى في مستشفى السلط الحكومي من ضحايا ووفيات".

ولم يستغرب الناشط خالد أبو الرب في تغريدة على تويتر بقوله "المحاولات المستمرة من رجال الدولة ومسؤوليها بتصوير الشعب بأنّه غير مؤهَّل أو مستعد للحياة الديمقراطية هي محاولات تستطيع فهمها "لا قبولها" من باب خوفهم على مكتسبات يحصلون عليها، لكن أن يحاول أفراد الشعب أن يقنعوا أنفسهم بأنّهم سذّج، بلهاء، لا يقدرون على الديمقراطية، فهنا الكارثة".

وتعلق الناشطة أفنان الحياري في تغريدة لها على تويتر بقولها "المشكلة ببساطة مش مشكلة أكسجين المشكلة مشكلة قطاع طبي متهالك، … الحل هو الإصلاح الممنهج لكل عناصر هذا القطاع، الموضوع أكبر كثيرا من أسطوانات أكسجين".