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القضاء الكندي يرفض طلب الجبري رفع تجميد أصوله عالميا

تزعم الدعوى القضائية أن الجبري دبر بين عامي 2008 و2017 مؤامرة مع آخرين لاختلاس 4.3 مليارات دولار من الشركات السعودية التي أُسست لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب.

سعد الجبري يواجه دعوى بكندا تتهمه باختلاس أموال كانت مخصصة للأمن ومكافحة الإرهاب بالسعودية (الجزيرة)
سعد الجبري يواجه دعوى بكندا تتهمه باختلاس أموال كانت مخصصة للأمن ومكافحة الإرهاب بالسعودية (الجزيرة)
14/3/2021-|آخر تحديث: 14/3/202102:34 PM (مكة المكرمة)

ذكرت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي" (CBC) أن قاضية في ولاية أونتاريو رفضت طلب مسؤول المخابرات السعودية السابق سعد الجبري إلغاء قرار صادر بتجميد أصول له تقدر بمئات ملايين الدولارات.

وفي تقرير له، قال موقع هيئة الإذاعة إن قاضية المحكمة العليا "كوري غيلمور" (Cory Gilmore) قوّضت بهذا القرار رواية الجبري التي قال إنها حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، ومفادها أن دعوى قضائية كندية تزعم أنه فاسد هي جزء من حملة اضطهاد مستمرة ضده من طرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال الموقع الكندي إن القاضية غيلمور تساءلت عن سبب رفض الجبري الإجابة عن أسئلة بشأن الاتهامات، الواردة في دعوى قضائية في مدينة تورونتو، بأنه قام بتحويل أموال الأمن ومكافحة الإرهاب إلى نفسه وأسرته وشركائه.

دعاوى اختلاس

وتزعم الدعوى القضائية أن الجبري دبّر بين عامي 2008 و2017 مؤامرة مع 21 آخرين على الأقل لاختلاس 4.3 مليارات دولار من الشركات السعودية التي أُسست لدعم أنشطة مكافحة الإرهاب، ولم يتم إثبات أي من الادعاءات في الدعوى.

وقالت القاضية في قرارها إنها اتفقت مع الشركات السعودية التي تقاضي الجبري بأنه لم يشرح بشكل كاف أيا من الأنشطة الاحتيالية المزعومة الموثقة في تقرير الطب الشرعي، والمكون من 150 صفحة والذي أعدته شركة "ديلوات" (Deloitte) للمحاسبة للمدعين.

وذكرت أيضا أن الجبري "أزال" مئات الملايين من الدولارات التي تم تتبعها له ولعائلته وشركائه الآخرين.

حسابات مصرفية

وأشارت إلى حقيقة أن الجبري لم يقدم حتى الآن إفادة خطية بشأن كيفية حصوله على أصول بمئات الملايين من الدولارات، بما في ذلك الحسابات المصرفية في أوروبا ومالطا وجزر فيرجن البريطانية، والولايات المتحدة وكندا والعقارات الفاخرة.

وكان الجبرى -الذي عمل مستشارا لولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف- أقام دعوى قضائية بالولايات المتحدة ضد بن سلمان و13 سعوديا، وزعم أنه تم إرسال "فرقة اغتيال" من المملكة إلى كندا "في محاولة للقضاء عليه" في أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي "على يد أفراد من المجموعة نفسها".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وافق قاض في المحكمة الفدرالية بالعاصمة الأميركية واشنطن على طلب الجبري رفع السرية عن جميع المستندات الخاصة بقضيته، التي رفعها ضد ولي العهد.

المصدر : الجزيرة + مواقع إلكترونية

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