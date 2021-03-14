البث الحي
أخبار|سوريا

أسماء الأسد تواجه تهما بتشجيع الإرهاب قد تقود لتجريدها من جنسيتها البريطانية

أسماء الأسد تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية (وكالة الأنباء الأوروبية)
أسماء الأسد تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية (وكالة الأنباء الأوروبية)
14/3/2021-|آخر تحديث: 14/3/202111:23 AM (مكة المكرمة)

قالت صحيفة "التايمز" (The Times) البريطانية إن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، تواجه محاكمة قضائية محتملة في المملكة المتحدة قد تؤدي إلى تجريدها من الجنسية البريطانية، وذلك بعد أن فتحت الشرطة تحقيقا أوليا في مزاعم بأنها حرضت وشجعت أعمالًا إرهابية خلال 10 سنوات من الحرب الأهلية في سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة فتحت التحقيق بعد أن قدم مكتب محاماة دولي بالمملكة المتحدة أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة.

وقال توبي كادمان، رئيس مكتب المحاماة الذي قدم أدلة ضد أسماء الأسد، إنه يعتقد أن هناك أدلة قوية لمحاكمة السيدة الأولى، التي تخضع لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012.

وأضاف "أن فريقنا القانوني في "غيرنيكا 37″ (Guernica 37) يحقق بنشاط في هذه المسألة منذ عدة شهور، ونتيجة لذلك أرسل رسالتين سريتين إلى قيادة مكافحة الإرهاب في خدمة شرطة العاصمة. ومن المهم مع اقترابنا من الذكرى السنوية العاشرة لاندلاع الصراع في سوريا، أن يكون هناك عمل فعال يهدف إلى ضمان محاسبة المسؤولين".

ويتهم التحقيق أسماء الأسد بالتحريض على الإرهاب من خلال دعمها العلني للقوات المسلحة السورية.

ووفقا لصحيفة التايمز، فإنه من المستبعد أن تمتثل السيدة الأولى لأي استدعاء تصدره بحقها المحكمة في بريطانيا، ولم يتضح بعد ما إذا كان المدعون العامون سيقررون محاكمتها غيابيا.

وقالت إن القضاء البريطاني قد يصدر مذكرة توقيف حمراء من الإنتربول بحق أسماء الأسد مما سيجعلها عرضة للاعتقال في حال سفرها خارج سوريا.

وتنحدر أسماء الأسد (45 عاما) من عائلة سورية تقيم في بريطانيا، حيث نشأت في ضاحية أستون الراقية بالعاصمة لندن، وتخرجت في كلية كينغز (King’s College London)، لتصبح محللة مالية قبل أن تنتقل إلى سوريا عام 2000 بعد زواجها من بشار الأسد.

المصدر : تايمز

حول هذه القصة

المزيد من أخبار

شركة إماراتية تدعي ملكيتها لشحنة نفطية صادرتها الولايات المتحدة بزعم أنها إيرانية

ناقلة نفط إيرانية (الجزيرة)

حكومة الوحدة الليبية تؤدي اليمين غدا في طبرق واللجنة العسكرية المشتركة تبحث سحب المرتزقة وإعادة فتح الطريق الساحلي

الدبيبة يلقي كلمة في جلسة التصويت على حكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت (رويترز)

طوكيو.. عروس البحر التي تغفو على تكتونات النار

طوكيو.. عروس البحر التي تغفو على تكتونات النار - صورة من الجزيرة الوثائثية

رغم تنديد دول عدة.. كوسوفو تفتتح رسميا سفارتها لدى إسرائيل في القدس

أمام سفارة كوسوفو قبيل افتتاحها اليوم بالقدس (أسوشيتد برس)
الأكثر قراءة

ما الفرق بين زيت الزيتون العادي وزيت الزيتون البكر الممتاز؟

مين فنلندا دي؟ ودول متعورة.. هكذا رد إعلام السيسي على بيان حقوق الإنسان

انتقادات عديدة تطال أوضاع حقوق الإنسان بمصر السنوات الأخيرة (الجزيرة)

شاهد- على طريقة مارادونا.. هدف أسطوري للأرجنتيني لاميلا لاعب توتنهام بمرمى أرسنال

لاميلا (يسار) يسجل هدف الموسم (مواقع التواصل)

ماذا فعل فيروس كورونا بمدينة الخطيئة الأميركية؟

الإغلاق في لاس فيغاس نتج عنه خسائر بمليارات الدولارات كانت تذهب للحكومة المحلية في صورة ضرائب ورسوم حكومية (الفرنسية)