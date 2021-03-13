حادثة مستشفى السلط.. إقالة مسؤولين كبار وملك الأردن يوعز بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية

رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة طلب إجراء تحقيق فوري في الحادثة، مؤكدا على أن التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا وستعلن كل تفاصيله على الملأ

أمر ملك الأردن عبد الله الثاني بتشكيل لجنة طبية عسكرية من الخدمات الطبية الملكية، للوقوف على ملابسات وفاة 7 من مرضى كورونا بعد انقطاع الأكسجين بمستشفى السَلْط الحكومي، بينما أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن حكومته تتحمل كامل المسؤولية بشأن هذه الحادثة.

وقالت مصادر عسكرية لوسائل إعلام محلية إن اللجنة سيرأسها مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة العميد الطبيب عادل الوهادنة، على أن تقدم كل نتائج التحقيقات للملك حال الانتهاء منها.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد زار المستشفى عقب الحادثة، ووجه بإقالة وزير الصحة ومدير المستشفى، وبوقف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل.

A video for his majesty @KingAbdullahII in an angry expression when arrived in Salt Hospital, people are still chanting in the background, angry. #مستشفى_السلط pic.twitter.com/FS05p4abi5 — Bara’ براء (@NetflixAndHell) March 13, 2021

مسؤولية الحكومة

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، مؤكدا أن حكومته تتحمل كامل المسؤولية بشأن حادثة مستشفى السلط.

وقال الخصاونة إن ما حدث لا يمكن قبوله أو تبريره، وقد تم فتح تحقيق شفاف ونزيه بشأن الحادثة، مؤكدا أن التحقيق سيكون واضحا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ.

وشدد رئيس الوزراء الأردني على أن حكومته لن تتخلى عن تحمل المسؤولية، ولن تجنح إلى التبرير أو التقليل من شأن ما حدث "فهذا أمر جلل، ولا يمكن تبريره أو التواري عن تحمل المسؤولية حياله".

وأفاد المركز الوطني للطب الشرعي في وزارة الصحة الأردنية بأن عدد الوفيات بسبب انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي ارتفع إلى 7 من المصابين بفيروس كورونا، فيما تعهدت الحكومة بإجراء تحقيق شامل وشفاف في الحادثة.

وقال وزير الصحة إنه قدم استقالته لرئيس الوزراء، وإنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عما جرى في مستشفى السلط.

ملك الأردن لدى وصوله إلى مستشفى السلط الحكومي (الفرنسية)

تحقيق شفاف

كما وجه الخصاونة إجراء تحقيق فوري في الحادثة، مؤكدا على أن التحقيق سيكون واضحا وشفافا وشاملا، وستعلن كل تفاصيله على الملأ.

وطلب الخصاونة من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامة، وشدد على ضرورة أن يتحمل كل من تقع عليه المسؤولية -في حال ثبوتها- التبعات المترتبة وفق أحكام القانون.

من جهته، قال وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام صخر دودين للجزيرة إن حالة التأهب القصوى أعلنت في جميع المستشفيات الأردنية بعد حادثة مستشفى السلط، موضحا أن سبب الحادثة -على ما يبدو- نقص في السعة التخزينية للأكسجين.

وقال رئيس النيابات العامة القاضي يوسف ذيابات لقناة "المملكة" الرسمية إن "3 مدعين عامين باشروا إجراءات التحقيق لمعرفة جميع ملابسات الحادث".

وقالت مصادر طبية لمراسل الجزيرة نت في عمان أيمن فضيلات إن انقطاع الأكسجين استمر من الساعة السادسة وحتى الثامنة من صباح اليوم السبت، مما دفع إدارة المستشفى للاستعانة بسيارات الإسعاف وفرق الدفاع المدني لإمدادها بالأكسجين.

وأضافت المصادر أن مشكلة معاناة نقص الأكسجين في مستشفى السلط مستمرة منذ عدة أسابيع، وأن الكادر الطبي ناشد إدارة المستشفى ووزارة الصحة لمعالجتها، لكن المماطلة بعلاج المشكلة تسببت في هذه الحادثة.

الأهالي عبروا عن غضبهم واستيائهم من الحادثة وطالبوا السلطات بتحقيق شفاف وشامل (رويترز)

حشد شعبي وأمني

واحتشد الأهالي أمام مبنى المستشفى، في حين فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا في محيط المستشفى وعلى بواباته.

وعبر الأهالي عن غضبهم واستيائهم من الحادثة، وطالبوا السلطات بتحقيق شفاف وشامل في ملابسات وفاة المرضى، وفي حيثيات توقف خزان الأكسجين.

ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 464 ألفا و856 حالة، منها 5224 وفاة، و385 ألفا و533 حالة شفاء.

يشار إلى أن مدينة السلط تعتبر ذات ثقل عشائري كبير في الأردن، وخرجت منها قيادات حكومية وحزبية وازنة.