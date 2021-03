حادثة مستشفى السلط.. إقالة مسؤولين كبار وملك الأردن يوعز بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية

أمر ملك الأردن عبد الله الثاني بتشكيل لجنة طبية عسكرية من الخدمات الطبية الملكية، للوقوف على ملابسات وفاة 7 من مرضى كورونا بعد انقطاع الأكسجين بمستشفى السَلْط الحكومي، بينما أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن حكومته تتحمل كامل المسؤولية بشأن هذه الحادثة.

وقالت مصادر عسكرية لوسائل إعلام محلية إن اللجنة سيرأسها مستشار رئيس هيئة الأركان المشتركة العميد الطبيب عادل الوهادنة، على أن تقدم كل نتائج التحقيقات للملك حال الانتهاء منها.

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني قد زار المستشفى عقب الحادثة، ووجه بإقالة وزير الصحة ومدير المستشفى، وبوقف مدير صحة محافظة البلقاء عن العمل.

A video for his majesty @KingAbdullahII in an angry expression when arrived in Salt Hospital, people are still chanting in the background, angry. #مستشفى_السلط pic.twitter.com/FS05p4abi5

— Bara’ براء (@NetflixAndHell) March 13, 2021