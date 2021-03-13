قتل 10 أشخاص على الأقل أمس الثلاثاء في تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي في جنوب السودان، وفق بيان صادر عن حاكم الولاية ديناي جوك شاغور.
لقي 4 أشخاص -على الأقل- مصرعهم اليوم السبت جراء تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة لحرس الحدود الكازاخستاني قرب مطار مدينة "ألماتا".
وأكد مطار ألماتا الدولي أن الاتصال مع الطائرة العسكرية من طراز "إيه إن -26" (AN -26) القادمة من العاصمة "نور سلطان" فُقد لدى هبوطها في المطار، وأنها تحطمت في بداية المدرج.
An-26 Aircraft crash lands in Nur-Sultan, #Kazakhstan‘s Almaty airport. Four people dead in. #planecrash pic.twitter.com/IZ98QK1G2Q
— Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) March 13, 2021
وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان -في بيان- إنه "وفقا للبيانات الأولية؛ فقد لقي 4 أشخاص حتفهم، ونقل اثنان إلى المستشفى وبهما إصابات".
وأظهرت صور من الموقع أن الطائرة انقلبت واشتعلت فيها النيران.
كما أظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث.