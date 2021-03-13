لقي 4 أشخاص -على الأقل- مصرعهم اليوم السبت جراء تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة لحرس الحدود الكازاخستاني قرب مطار مدينة "ألماتا".

وأكد مطار ألماتا الدولي أن الاتصال مع الطائرة العسكرية من طراز "إيه إن -26" (AN -26) القادمة من العاصمة "نور سلطان" فُقد لدى هبوطها في المطار، وأنها تحطمت في بداية المدرج.

وقالت وزارة الطوارئ في كازاخستان -في بيان- إنه "وفقا للبيانات الأولية؛ فقد لقي 4 أشخاص حتفهم، ونقل اثنان إلى المستشفى وبهما إصابات".

وأظهرت صور من الموقع أن الطائرة انقلبت واشتعلت فيها النيران.

كما أظهرت مقاطع مصورة نشرت على الإنترنت تصاعد أعمدة الدخان من موقع الحادث.