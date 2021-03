لقي 4 أشخاص -على الأقل- مصرعهم اليوم السبت جراء تحطم طائرة نقل عسكرية تابعة لحرس الحدود الكازاخستاني قرب مطار مدينة "ألماتا".

وأكد مطار ألماتا الدولي أن الاتصال مع الطائرة العسكرية من طراز "إيه إن -26" (AN -26) القادمة من العاصمة "نور سلطان" فُقد لدى هبوطها في المطار، وأنها تحطمت في بداية المدرج.

