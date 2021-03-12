"لتحطيم أرقام قياسية جديدة".. أردوغان يعلن عن حزمة إصلاحات اقتصادية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة، مؤكدا تصميم حكومته على الارتقاء بالبلاد إلى مصاف الـ10 الكبار اقتصاديا.

جاء ذلك في كلمة له خلال الحفل التعريفي بـحزمة الإصلاح الاقتصادي في مدينة إسطنبول، حيث قال إننا "نهدف لاقتصاد وطني يحطم أرقاما قياسية جديدة"، وأكد ثقته في الوصول لهذا الهدف وجعل تركيا واحدة من أكبر 10 اقتصادات بالعالم.

ولفت أردوغان إلى أن السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية تشكل العمود الفقري للإصلاحات الجديدة.

وقال "ركزنا في الإصلاحات على مجالات المالية العامة والتضخم وقطاع التمويل وعجز الحساب الجاري والتوظيف، وذلك في إطار استقرار الاقتصاد الكلي".

وأوضح أن أول مجال في تلك الإصلاحات "يتمثل في إنشاء هيكلية أكثر متانة للمالية العامة في مواجهة المخاطر".

وتعهد بنفيذ سياسات جديدة في القطاع العام والشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما لفت إلى أن المشاكل التي تعترض المستثمرين الدوليين المتعلقة بالضرائب أُدرجت أيضا ضمن الإصلاحات.

في السياق ذاته، أكد أردوغان أن مكافحة التضخم وخفض مستواه إلى الآحاد يأتي على رأس أولويات الحكومة.

كما نوّه إلى أنه سيتم إعداد قانون جديد من شأنه تسريع تطوير قطاع التمويل التشاركي.

الأمن والاستقرار

وقال الرئيس التركي إن "النظام الإداري الجديد القابل للتحديث سيحقق لبلدنا مناخ الاستقرار والأمن، وسنَقدم على بعض الخطوات الضرورية لتحقيق ذلك في إطار الدستور".

وأعرب عن ثقته بأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية ستنقل تركيا بأمان نحو المستقبل بما تتضمنه من سياسات عملية.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى تداعيات جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، فقال "حققنا نموا اقتصاديا بنسبة 1.8% العام الماضي رغم تداعيات فيروس كورونا".

وفيما يخص موضوع اللقاحات قال أردوغان إنه لا يوجد سلام عالمي دون توزيع عادل للقاح كورونا.