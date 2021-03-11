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إقليم كردستان العراق يرد على الاحتجاجات التركية والإيرانية بشأن طابع البابا

تضمن خريطة لكيان من أجزاء مقتطعة من عدة دول إقليمية بينها تركيا وإيران وسوريا

جوتيار عادل قال إن تصاميم الطوابع قدمها فنانون ولم تعتمد رسميا بعد (مواقع التواصل)
جوتيار عادل قال إن تصاميم الطوابع قدمها فنانون ولم تعتمد رسميا بعد (مواقع التواصل)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202112:45 PM (مكة المكرمة)

انضمت إيران إلى تركيا بالاحتجاج على إصدار إقليم كردستان العراق طابعا بريديا يتضمن خريطة لكيان من أجزاء مقتطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران، في حين سارع الإقليم بتوضيح قصة إصدار الطابع والتأكيد على أنه لم يعتمده بعد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في بيان الأربعاء إن الطابع يتعارض مع الأسس والقواعد الدولية، مشيرا إلى أن إيران تعرب عن احتجاجها للحكومة العراقية في هذا الخصوص، وتطالب "بسحب الطابع وتصحيح هذا الإجراء غير الودّي فورا".

خطيب زاده طالب بسحب الطابع وتصحيح ما وصفه بالإجراء غير الودي فورا (الأناضول)

وقبل ذلك طالبت وزارة الخارجية التركية الإقليم بـ"تصحيح فوري" للطابع البريدي المذكور. وقالت الوزارة في بيان "إن بعض مسؤولي إقليم كردستان العراق استغلوا زيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو إلى الإقليم؛ للكشف عن أحلامهم الأولية بشأن وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق"، مشددا على أن سلطات حكومة الإقليم تتذكر جيدا خيبة الآمال فيما وصفها بـ"هذه الطموحات الخبيثة".

وطالبت الوزارة سلطات الإقليم بـ"تقديم التفسير اللازم والتصحيح الفوري للخطأ الجسيم في أسرع وقت ممكن".

الطابع الذي أصدره إقليم كردستان العراق بمناسبة زيارة البابا (مواقع التواصل)

موقف الإقليم

وردا على هذه الاحتجاجات، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق جوتيار عادل إن فنانين قدموا نماذج من تصاميم طوابع مقترحة لطباعتها بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.

وأضاف أنه لغاية الآن لم يعتمد أي من هذه النماذج، مشيرا إلى أن "التصميم الذي سيتم الموافقة على طباعته سيكون وفقا للدستور والقانون".

وكانت حكومة إقليم كردستان أصدرت العديد من الطوابع البريدية بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان إليها، ومن بينها طابع يظهر خريطة ما تعرف بكردستان الكبرى متضمنة المناطق الكردية في إيران وتركيا وسوريا ودول إقليمية أخرى.

يشار إلى أن إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء الانفصال عن بغداد في 25 سبتمبر/أيلول عام 2017، وأثار غضب الحكومة العراقية والدول الإقليمية. كما قوبل الاستفتاء بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة وعدة دول غربية، خشية أن يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، ويخلق صراعا جديدا مع بغداد، وحينها طلبت واشنطن رسميا من رئيس الإقليم آنذاك مسعود البارزاني تأجيل الاستفتاء، وأكدت لاحقا أنها لا تعترف بنتائجه لافتقاره إلى الشرعية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالة الأناضول

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