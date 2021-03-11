عشرات الضحايا في حريق مصنع للملابس بمدينة العبور شمال القاهرة

أعلنت السلطات المصرية اليوم الخميس ارتفاع عدد ضحايا حريق هائل شب بأحد المصانع في مدينة العبور شمال القاهرة إلى 20 قتيلا و24 مصابا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات.

وأفاد بيان لمحافظة القليوبية بتلقيها بلاغا بنشوب حريق بمصنع للملابس الجاهزة مكون من 4 طوابق بمدينة العبور، وتم توجيه سيارات الإسعاف والإطفاء إلى موقع الحادث.

وأوضح البيان أن الحادث أسفر عن وفاة 20 شخصا، وإصابة 24 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيي بلبيس بالشرقية (شمال) والسلام بالقاهرة.

وأضاف البيان أنه جرى تشكيل لجنة فنية من المتخصصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ للتأكد من مدى سلامتها وعدم تأثرها بالحريق.

ونشر رواد على منصات التواصل في مصر، مقطعا مصورا يظهر تصاعدا لألسنة النيران ودخانا كثيفا ومحاولة مواطنين إنقاذ العاملين في المصنع.

وتداولت حسابات مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة صادمة للحريق والإصابات في صفوف العمال، ومحاولات المواطنين وسيارات الإطفاء إخماد الحريق.

وعادة ما تُرجع تقارير إعلامية محلية مثل هذه الحرائق إلى ضعف الرقابة الحكومية على التزام المصانع بإجراءات السلامة والصحة المهنية.