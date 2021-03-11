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العراق.. القبض على أحد قتلة والد ناشط مختطف جنوبي البلاد

ناشطون نفوا أن يكون سبب القتل خلافا عشائريا، وعزوا الأمر إلى أن يكون انتقاما من والد الناشط، بسبب مطالبته المتواصلة بالإفراج عن ابنه ومحاسبة خاطفيه

والد الناشط المختطف علي جاسب خلال مشاركة سابقة في مظاهرة ضد خاطفي ابنه (مواقع التواصل)
والد الناشط المختطف علي جاسب خلال مشاركة سابقة في مظاهرة ضد خاطفي ابنه (مواقع التواصل)
11/3/2021-|آخر تحديث: 11/3/202102:24 PM (مكة المكرمة)

أعلنت شرطة محافظة ميسان اعتقال أحد المتهمين بقتل والد المحامي علي جاسب، في مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان جنوبي العراق)، وأفاد بيان للشرطة بأن المتهم الآن في قبضة القوات الأمنية، وأن هناك تفاصيل أخرى سيتم عرضها لاحقا.

ونشرت الشرطة صورة للمتهم معصوب العينين قرب لافتة تحمل اسم مركز شرطة البلدة في ميسان. وأفادت الشرطة بأنها اعتقلت آخرين يشتبه بتورطهم في عملية القتل.

وأكد مدير شرطة ميسان عبد الخضر جاسم القبض على قاتل والد الناشط المختطف، موضحا أن "الجريمة جنائية إثر خلاف عشائري سابق والقاتل ابن عم الضحية"، مشيرا إلى أنه "تم تدوين أقوال المتهم الأولية أصوليا".

إلا أن ناشطين نفوا أن يكون سبب القتل خلافا عشائريا، وعزوا الأمر إلى أن يكون انتقاما من والد الناشط، بسبب مطالبته المتواصلة بالإفراج عن ابنه ومحاسبة خاطفيه سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الإعلام أو من خلال مشاركته بالعديد من المظاهرات في الـ18 شهرا الماضية.

ونقل الناشط على تويتر هشام علي أن شقيق القتيل نفى وجود خلاف عائلي مع أفراد العشيرة بالعموم. وأضاف أن ما تحدث به قائد شرطة ميسان عارٍ عن الصحة تماما.

في حين استنكر الناشط أسعد الناصر عملية القتل في تغريدة على تويتر قائلا "ماذا فعل هذا الرجل ليقتلوه؟! كان يبحث عن ولده المختطف علي جاسب وأيامه مليئة بالحزن والترقب. من أي الوحوش هؤلاء القتلة؟!".

 

وأمس، أقدم مسلحان مجهولان يركبان دراجة نارية، على إطلاق وابل من الرصاص باتجاه جاسب الهليجي والد المحامي والناشط المختطف علي جاسب، وأردياه قتيلا وسط مدينة العمارة، ثم لاذا بالفرار.

وأكد، سعد معن، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية العراقية اعتقال أحد المتورطين بحادثة الاغتيال، دون الكشف عن هويته أو الجهة التي ينتمي لها.

وكان المحامي والناشط العراقي علي جاسب، اختطف في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2019، في مدينة العمارة، وانقطع أثره من ذلك الحين.

وتعرض عشرات الناشطين المدنيين لعمليات اغتيال أو اختطاف منذ بدء الحراك الشعبي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، حيث شهد العراق احتجاجات مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة، تخللتها أعمال عنف خلّفت أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى.

واستمرت الاحتجاجات حتى منتصف مارس/آذار الماضي، قبل أن تتوقف بفعل تداعيات جائحة كورونا، لكن آلاف المتظاهرين استأنفوا، مؤخرا، احتجاجاتهم في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد مطالبين بمحاسبة قتلى الاحتجاجات ومحاربة الفساد وإصلاحات سياسية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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