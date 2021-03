طالبت تركيا إقليم كردستان العراق بتصحيح فوري لطابع بريدي أصدره مؤخرا، تضمن خريطة لكيان كردي من أجزاء مقتطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "إن بعض مسؤولي إقليم كردستان العراق استغلوا زيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو إلى الإقليم؛ للكشف عن أحلامهم الأولية بشأن وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق"، مشددا على أن سلطات حكومة الإقليم تتذكر جيدا خيبة الآمال فيما وصفها بـ"هذه الطموحات الخبيثة".

وطالبت الوزارة سلطات الإقليم بـ"تقديم التفسير اللازم والتصحيح الفوري للخطأ الجسيم في أسرع وقت ممكن".

وكانت حكومة كردستان العراق أصدرت العديد من الطوابع البريدية بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان إليها، ومن بينها طابع يظهر خريطة إقليم كردستان متضمنا بعض الولايات التركية.

