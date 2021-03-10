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تضمن خريطة أغضبتها.. تركيا تحتج على كردستان العراق وتطالب بتفسير فوري لطابع البابا

تضمن خريطة لكيان من أجزاء مقتطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران

إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء عام 2017 قوبل برفض عراقي وإقليمي وغربي (رويترز)
إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء عام 2017 قوبل برفض عراقي وإقليمي وغربي (رويترز)
10/3/2021-|آخر تحديث: 10/3/202109:03 PM (مكة المكرمة)

طالبت تركيا إقليم كردستان العراق بتصحيح فوري لطابع بريدي أصدره مؤخرا، تضمن خريطة لكيان كردي من أجزاء مقتطعة من العراق وتركيا وسوريا وإيران.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان "إن بعض مسؤولي إقليم كردستان العراق استغلوا زيارة بابا الفاتيكان فرانشيسكو إلى الإقليم؛ للكشف عن أحلامهم الأولية بشأن وحدة أراضي الدول المجاورة للعراق"، مشددا على أن سلطات حكومة الإقليم تتذكر جيدا خيبة الآمال فيما وصفها بـ"هذه الطموحات الخبيثة".

وطالبت الوزارة سلطات الإقليم بـ"تقديم التفسير اللازم والتصحيح الفوري للخطأ الجسيم في أسرع وقت ممكن".

الطابع الذي أصدره إقليم كردستان العراق بمناسبة زيارة البابا (مواقع التواصل)

وكانت حكومة كردستان العراق أصدرت العديد من الطوابع البريدية بمناسبة زيارة بابا الفاتيكان إليها، ومن بينها طابع يظهر خريطة إقليم كردستان متضمنا بعض الولايات التركية.

يشار إلى أن إقليم كردستان العراق أجرى استفتاء الانفصال عن بغداد في 25 سبتمبر/أيلول عام 2017، وأثار غضب الحكومة العراقية والدول الإقليمية. كما قوبل الاستفتاء بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة وعدة دول غربية خشية أن يتسبب في زعزعة استقرار المنطقة، ويخلق صراعا جديدا مع بغداد، وحينها طلبت واشنطن رسميا من رئيس الإقليم آنذاك مسعود البارزاني تأجيل الاستفتاء، وأكدت لاحقا أنها لا تعترف بنتائجه لافتقاره إلى الشرعية.

المصدر : وكالة الأناضول

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