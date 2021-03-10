ذكرت وكالة رويترز أنه لم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتوجه إلى البحرين كما كان مقررا في السابق.

يتوجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -غدا الخميس- إلى دولة الإمارات، في أول زيارة رسمية له منذ إعلان اتفاق التطبيع بين الجانبين برعاية الإدارة الأميركية السابقة في أغسطس/آب الماضي، وذلك بعد تأجيل هذه الزيارة عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية بسبب القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا.

وسيلتقي نتنياهو خلال الزيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وعددا من المسؤولين الإماراتيين، وبذلك يكون نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور دولة الإمارات علنا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي -الاثنين الماضي- أن مسؤولين إماراتيين وجّهوا رسالة إلى مسؤولين إسرائيليين، مفادها أن الإمارات لا ترغب في زيارة نتنياهو إلى أبو ظبي قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية العامة في 23 من الشهر الجاري، وذلك كي لا يحسب تدخلا إماراتيا في شأن الانتخابات الإسرائيلية.

كورونا تؤجل

يشار إلى أن نتنياهو كان قد ألغى في الآونة الأخيرة -عدة مرات- زيارات مقررة له إلى الإمارات والبحرين، وذلك بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضت في إسرائيل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة رويترز أنه لم يتضح بعد ما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتوجه إلى البحرين، مثلما كان يعتزم خلال رحلته السابقة للخليج التي تأجلت الشهر الماضي.

وكانت إسرائيل أقامت علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين في سبتمبر/أيلول الماضي، في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات.

تحالف أمني

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس صرّح قبل أسبوع أن تل أبيب تعمل على إقامة تحالف أمني مع دول خليجية ضد طهران، موضحا أن إسرائيل تنوي إقامة "ترتيب أمني خاص" مع دول الخليج العربية التي لها علاقات مع إسرائيل، وتشاركها المخاوف بشأن إيران.

وكانت قناة "آي 24 نيوز" (i24news) الإسرائيلية نقلت قبل أسبوعين عن مصادر خليجية لم تسمها، أن تل أبيب توجهت إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين، لبناء تحالف أمني دفاعي على غرار حلف الناتو، للتعامل مع التهديد الإيراني المتزايد في المنطقة.