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الرئاسة العراقية تنفي تصريحها بالاستعداد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل

الرئاسة العراقية تنفي تصريح الرئيس برهم صالح باستعداد بلاده لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل (واع)
الرئاسة العراقية تنفي تصريح الرئيس برهم صالح باستعداد بلاده لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل (واع)
10/3/2021

نفت الرئاسة العراقية صحة معلومات تناقلتها وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن استعداد بغداد للتطبيع مع إسرائيل.

وقالت -في بيان صدر أمس الثلاثاء- إن "وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحا مفبركا منسوبا لرئيس الجمهورية برهم صالح مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".

وأضاف البيان "ما تم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك"، داعيا وسائل الإعلام والمدونين "لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي".

واعتبر البيان الرئاسي أن تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى ولغايات "مريبة".

ولا يقيم العراق أي علاقات مع إسرائيل، والموقف الرسمي حتى الآن هو داعم للقضية الفلسطينية ورافض للتطبيع.

وترفض أغلب القوى السياسية العراقية التطبيع مع إسرائيل، وتبنت قوى سياسية مواقف رافضة لأي حالة تطبيع مع إسرائيل.

وكانت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان وقعت في عام 2020 إبان عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب اتفاقيات لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

المصدر : وكالات

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