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البحرين توجه مذكرة احتجاج رسمية لقطر بسبب برنامج بثته الجزيرة

10/3/2021

قالت وزارة الخارجية البحرينية إنها وجهت لوزارة الخارجية القطرية مذكرة احتجاج أعربت فيها عن استنكارها الشديد لما تضمنه برنامج "خارج النص" على قناة الجزيرة يوم 7 مارس/آذار الجاري.

وتناولت الحلقة كتابا بعنوان "زفرات" يتحدث عن تعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن "جو" المركزي بالبحرين في عام 2015.

واستنكرت المذكرة ما قالت إنها معلومات كاذبة وادعاءات باطلة ساقها عدد ممن وصفتهم بالمحرضين المأجورين.

وكان البرنامج قد تحدث إلى منسق الكتاب ومعده نادر متروك الذي أكد أن الكتاب وثق لمرحلة الانتفاضة داخل السجن وما حدث فيها، وذلك من خلال شهادات واقعية وحقيقية على الحدث.

كما أكد المشارك في البحث والإعداد علي مشيمع أن الكتاب نقل ما حدث للسجناء من تعذيب في السجن، منبها إلى تأكيد الشهود أن قوات الأمن استخدمت الغازات المدمعة والرصاص المطاطي من مسافات قريبة لإخماد الفوضى.

وفي سياق آخر، أعربت المذكرة عن استياء مملكة البحرين وشعبها مما وصفتها بالمعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات خفر السواحل القطرية‏.

وأكدت أنها تعتبر هذه المواقف والإجراءات التي تقوم بها قطر غير مقبولة، لأنها تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، وتتنافى مع ما تضمنه بيان قمة العلا، بحسب بيان الخارجية البحرينية.

المصدر : الجزيرة

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