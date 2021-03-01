أعرب عن القلق من قرار طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي

أعرب مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت الجزيرة على نسخة منه عن القلق من قرار إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، وأكد أهمية الدور المستقل للوكالة في التحقق من التزامات طهران.

ويعرض مشروع القرار على مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، والذي يواصل أعمال اجتماعه ربع السنوي في فيينا هذا الأسبوع.

وعبرت الوكالة عن قلقها من العثور على بقايا لمعدن اليورانيوم في موقع لم يتم الإعلان عنه من قبل إيران، وقالت إن هذا دليل على وجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة.

وأكدت الوكالة أنها لم تتلق ردا من إيران على طلبات بشأن طبيعة الأنشطة النووية في مواقع لم يعلن عنها سابقا.

وكان المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي أكد على ضرورة استمرار عمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف غروسي أن إجراءات الشفافية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران لم تعد موجودة بسبب وقف طهران العمل بالبروتوكول الإضافي.