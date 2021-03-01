البث الحي
أخبار|إيران

حصلت الجزيرة على نسخة منه.. مشروع قرار يؤكد على أهمية الدور المستقل للوكالة الذرية في التحقق من التزامات إيران

أعرب عن القلق من قرار طهران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي

المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات مجلس محافظي الوكالة اليوم (الأناضول)
المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات مجلس محافظي الوكالة اليوم (الأناضول)
1/3/2021

أعرب مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية حصلت الجزيرة على نسخة منه عن القلق من قرار إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي، وأكد أهمية الدور المستقل للوكالة في التحقق من التزامات طهران.

ويعرض مشروع القرار على مجلس محافظي الوكالة المؤلف من 35 دولة، والذي يواصل أعمال اجتماعه ربع السنوي في فيينا هذا الأسبوع.

وعبرت الوكالة عن قلقها من العثور على بقايا لمعدن اليورانيوم في موقع لم يتم الإعلان عنه من قبل إيران، وقالت إن هذا دليل على وجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة.

وأكدت الوكالة أنها لم تتلق ردا من إيران على طلبات بشأن طبيعة الأنشطة النووية في مواقع لم يعلن عنها سابقا.

وكان المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي أكد على ضرورة استمرار عمليات تفتيش المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف غروسي أن إجراءات الشفافية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران لم تعد موجودة بسبب وقف طهران العمل بالبروتوكول الإضافي.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

وكالة الطاقة الذرية قلقة من نشاط إيراني نووي غير معلن وطهران ترفض المشاركة في اجتماعات غير رسمية مع واشنطن

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران لم توفر حتى الآن بيانات مطلوبة بشأن بعض أنشطتها بمواقع لم يعلن عنها. في حين قالت طهران إنه يتعين على واشنطن رفع العقوبات لإنقاذ الاتفاق النووي.

المزيد من أخبار

مرشح بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة: سنطبق العقوبات على إيران وروسيا تطبيقا صارما

والي أدييمو مرشح الرئيس الأميركي جو بايدن لمنصب نائب وزير الخزانة (الفرنسية)

متهمان بتهريب كارلوس غصن للبنان.. الولايات المتحدة تسلم أميركييْن إلى القضاء الياباني ومحاميهما يصرح: يوم حزين للأسرة

ضباط يابانيون أثناء تسلم تايلور ونجله لنقلهما إلى اليابان (رويترز)

بعضهم اختبأ في ملجأ أنشئ في عهد صدام حسين.. لقطات لم تعرض من قبل توثق القصف الصاروخي الإيراني لقاعدة عراقية ينتشر فيها جنود أميركيون

الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد جاء ردا على مقتل سليماني بغارة أميركية (مواقع التواصل)

البيت الأبيض يؤيد تعديل نظام الانتخابات معتبرا أن الديمقراطية تواجه "اعتداء غير مسبوق"

من المرجح أن يقر مجلس النواب هذا الأسبوع مشروع القانون (الأوروبية)
الأكثر قراءة

بسبب الصحراء الغربية.. المغرب يوقف علاقاته مع السفارة الألمانية بالرباط

الخارجية المغربية طلبت من القطاعات الوزارية وقف أي اتصال أو تعاون مع السفارة الألمانية بالرباط (مواقع التواصل)

من هي ابنة السلطان علي دينار التي زارها السفير التركي بالخرطوم؟

السفير التركي بالخرطوم عرفان نذير (يمين) مع الميرم (الأميرة) حرم ابنة السلطان علي دينار (مواقع التواصل)

"أخلاق اللصوص" في الحضارة الإسلامية.. حرّموا سرقة ممتلكات الأسخياء والفقراء والنساء والجيران واستحلوا أموال مانعي الزكاة

مصريون يتساءلون: هذه مقبرة مبارك.. فكيف كان قصره؟

قال ناشطون إن مقبرة مبارك كلفت الملايين وتزيد مساحتها على ألف متر مربع (الأوروبية)