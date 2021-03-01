حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مما سماه "أي تحرك مخرب" خلال اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا إنه "سيواجه برد جدي".

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) بأن ظريف شدد على أنه لا يحق لأميركا أن تعود إلى الاتفاق النووي ما لم تلتزم بتعهداتها بشكل واضح وصريح.

وأضاف ظريف -على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية لمجلس الشورى الإسلامي- أن إصدار قرار ضد إيران في مجلس حكام الوكالة الذرية سيؤدي إلى ارتباك الأوضاع الحالية.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من تبعات وقف أو تقييد إيران وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية، مؤكدة أن لذلك تأثيرا سلبيا على عمل الوكالة.

تحذيرات غروسي

وطالب المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إيران بضرورة الالتزام بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن عدم تطبيق طهران الاتفاقية المكملة يجعلها غير متوافقة مع تعهداتها بموجب الاتفاق النووي.

وعبرت الوكالة عن قلقها من العثور على بقايا لمعدن اليورانيوم في موقع لم يتم الإعلان عنه من قبل إيران، وقالت إن هذا دليل على وجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة.

وأكدت الوكالة -التي يعقد مجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة اجتماعه ربع السنوي هذا الأسبوع- أنها لم تتلق ردا من إيران على طلبات بشأن طبيعة الأنشطة النووية في مواقع لم يعلن عنها سابقا.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة، شدد غروسي على ضرورة استمرار عمليات التفتيش للمنشآت النووية الإيرانية، مضيفا أن إجراءات الشفافية المتعلقة بالاتفاق النووي مع إيران لم تعد موجودة بسبب وقف طهران العمل بالبروتوكول الإضافي.

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي إن النقاشات مع أطراف الاتفاق النووي الإيراني والولايات المتحدة لا تزال مستمرة.

"لن نتفاوض"

وفي الشأن ذاته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إنه لا خيار أمام الولايات المتحدة غير العودة للاتفاق النووي ورفع العقوبات عن إيران، مضيفا أن الاتفاق النووي كان اتفاقا مهما، وكان هناك مخطط دولي لإفشاله.

وتابع "جاء ترامب لينفذ مؤامرات الصهاينة والدول الرجعية ضد الاتفاق النووي، فشل ترامب يعتبر نجاحا لنا، والإنجاز الآخر لنا هو اعتراف الإدارة الحالية بأن الضغوط القصوى على إيران كانت غير مجدية وسياسة فاشلة".

ولفت روحاني إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للعمل الدبلوماسي من أجل التوصل إلى التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران.

روحاني: هناك حاجة إلى مزيد من الوقت للعمل الدبلوماسي (الأناضول)

وفي النهج التصعيدي ذاته، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إن بلاده لم تلاحظ تغييرا في سياسات واشنطن، ولن تتفاوض معها قبل رفع العقوبات.

وأضاف "لا نقبل لغة الإجبار، ونتبع سياسة خطوة مقابل خطوة، على واشنطن أن تدرك أنه لا يمكنها أن تواصل سياسة الضغوط القصوى واستمرار العقوبات باسم الدبلوماسية".

الموقف الروسي

وكان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف دعا طهران وواشنطن إلى العمل بشكل متزامن ومنسق للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة المتعلقة ببرنامج إيران النووي، والتخلي عن الجدل بشأن من يجب أن يتخذ الخطوة الأولى.

كما حث أوليانوف في تغريدة على تويتر باقي أطراف الاتفاق والدول الفاعلة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الامتناع عن اتخاذ خطوات وصفها بأنها "غير مسؤولة"، ومن شأنها أن تؤدي إلى تقويض فرص الاستعادة الكاملة للاتفاق النووي مع إيران من خلال المفاوضات.

وتعليقا على رفض إيران المشاركة في المشاورات غير الرسمية مع الولايات المتحدة، قال أوليانوف إن القرار ليس نهائيا من جانب طهران، وإن الأمر سيعتمد على دراسة ملف إيران النووي في جلسة مجلس المحافظين التي تعقد اليوم الاثنين.