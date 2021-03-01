أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الأحد، جاهزية مكان انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب في مدينة سرت (غرب).

جاء ذلك في بيان للجنة العسكرية، عقب يومين من دعوة رئيس مجلس النواب بطبرق، عقيلة صالح، أعضاء المجلس لعقد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة في سرت في 8 مارس/آذار.

ووفق البيان، فقد أكد كافة أعضاء اللجنة أن مكان الاجتماع في مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة للحكومة من بدايتها إلى انتهائها.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكان رئيس اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أحمد أبو شحمة، أكد السبت في بيان أن "الوجود الأجنبي ما زال مستمرا (في إشارة إلى فاغنر الروسية) وأن اللجنة لا تملك الولاية القانونية لتنفيذ ما طلبه عقيلة صالح".‎

في حين أوضح عضو اللجنة العسكرية، مختار نقاصة للأناضول أن "بيان رئيس اللجنة السابق كان ردا على سؤال مجلس النواب عن الوجود الأجنبي في سرت من عدمه".

وأضاف أن "اللجنة اتفقت على تأمين سرت، وسيتم سحب القوات الأجنبية خارجها طيلة وجود النواب فيها".

وهناك مقران لمجلس النواب أحدهما في طرابلس يدعم الحكومة الشرعية السابقة، وآخر في طبرق (شرق) يدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيكون الانعقاد في سرت للمجلس لأول مرة.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية السابقة المعترف بها دوليا، و5 من طرف قوات حفتر.‎

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قال مؤخرا إنه قدم تشكيلته الوزارية ومقترح معايير الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب، الذي يفترض أن ينعقد للتصويت بمنح الثقة من عدمه للحكومة الجديدة.

وأضاف الدبيبة أنه تم اعتماد مبدأ التشاور مع أعضاء لجنة الحوار السياسي وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ذلك، وتابع أن تشكيلة الحكومة المقترحة ستضم وزراء من التكنوقراط يمثلون كل فئات ومناطق ليبيا.

كما قال إنه تم اختيار الأسماء المرشحة للمناصب السيادية وفق مبدأ التوازن العادل بين الغرب والشرق والجنوب.