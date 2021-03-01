البث الحي
أخبار

اللجنة العسكرية "5+5" تعلن جاهزية مكان انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة بسرت

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة قدم مؤخرا تشكيلته الوزارية ومقترح معايير الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب

الدبيبة قال إن تشكيلة الحكومة المقترحة ستضم وزراء من التكنوقراط يمثلون كل فئات ومناطق ليبيا (الأوروبية)
الدبيبة قال إن تشكيلة الحكومة المقترحة ستضم وزراء من التكنوقراط يمثلون كل فئات ومناطق ليبيا (الأوروبية)
28/2/2021

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" الأحد، جاهزية مكان انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس النواب في مدينة سرت (غرب).

جاء ذلك في بيان للجنة العسكرية، عقب يومين من دعوة رئيس مجلس النواب بطبرق، عقيلة صالح، أعضاء المجلس لعقد جلسة لمناقشة منح الثقة للحكومة في سرت في 8 مارس/آذار.

ووفق البيان، فقد أكد كافة أعضاء اللجنة أن مكان الاجتماع في مدينة سرت جاهز وآمن لانعقاد جلسة منح الثقة للحكومة من بدايتها إلى انتهائها.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، انتخب ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها عبد الحميد الدبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وكان رئيس اللجنة العسكرية الليبية المشتركة، أحمد أبو شحمة، أكد السبت في بيان أن "الوجود الأجنبي ما زال مستمرا (في إشارة إلى فاغنر الروسية) وأن اللجنة لا تملك الولاية القانونية لتنفيذ ما طلبه عقيلة صالح".‎

في حين أوضح عضو اللجنة العسكرية، مختار نقاصة للأناضول أن "بيان رئيس اللجنة السابق كان ردا على سؤال مجلس النواب عن الوجود الأجنبي في سرت من عدمه".

وأضاف أن "اللجنة اتفقت على تأمين سرت، وسيتم سحب القوات الأجنبية خارجها طيلة وجود النواب فيها".

وهناك مقران لمجلس النواب أحدهما في طرابلس يدعم الحكومة الشرعية السابقة، وآخر في طبرق (شرق) يدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وسيكون الانعقاد في سرت للمجلس لأول مرة.

وتضم اللجنة العسكرية المشتركة 5 أعضاء من الحكومة الليبية السابقة المعترف بها دوليا، و5 من طرف قوات حفتر.‎

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، قال مؤخرا إنه قدم تشكيلته الوزارية ومقترح معايير الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب، الذي يفترض أن ينعقد للتصويت بمنح الثقة من عدمه للحكومة الجديدة.

وأضاف الدبيبة أنه تم اعتماد مبدأ التشاور مع أعضاء لجنة الحوار السياسي وأعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ذلك، وتابع أن تشكيلة الحكومة المقترحة ستضم وزراء من التكنوقراط يمثلون كل فئات ومناطق ليبيا.

كما قال إنه تم اختيار الأسماء المرشحة للمناصب السيادية وفق مبدأ التوازن العادل بين الغرب والشرق والجنوب.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

ليبيا.. رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقدم تشكيلته الوزارية لمجلس النواب ويدعو لترسيخ المصالحة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، إنه قدم تشكيلته الوزارية ومقترح معايير الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب. وأضاف أنها ستضم وزراء من التكنوقراط يمثلون كل فئات ومناطق ليبيا.

هيومن رايتس: عقد قاتم لحقوق الإنسان في ليبيا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه بعد عقد من إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في ليبيا إلى ادعاء المحكمة الجنائية الدولية ما زالت العدالة بعيدة المنال، ولا يزال الإفلات من العقاب متفشيا.

مقال بصحيفة لوفيغارو: هكذا ضيعت أوروبا ليبيا

يرى كاتب بصحيفة لوفيغارو الفرنسية أنه ومنذ مقتل معمر القذافي عام 2011، أصبحت ليبيا ملاذا مثاليا لتجار البشر والجهاديين، ولم تتمكن أوروبا من أن تكون لاعبا أساسيا في مجريات الأحداث هناك.

المزيد من أخبار

العراق: أردوغان يدعم حلا دائما لملف المياه بين البلدين

نهر دجلة رافد أساسي للمياه في العراق ينبع من تركيا ويصب في الخليج العربي (الجزيرة)

وكالة الطاقة الذرية تبحث اليوم ملف إيران النووي وطهران ترفض المشاركة في اجتماعات غير رسمية مع واشنطن

غوتيريش ناشد العالم التبرع بسخاء.. مؤتمر مساعدات دولي لمنع مجاعة في اليمن

ملايين الأسر اليمنية تعيش على المساعدات الإنسانية (رويترز)

بعد شهر من رئاسة بايدن.. كيف تعاملت القاهرة مع المطالب الحقوقية الأميركية؟

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي (يمين) والرئيس الأميركي جو بايدن (وكالات)
الأكثر قراءة

طهران تنفي ضلوعها في الهجوم.. نتنياهو يتهم إيران باستهداف سفينة الشحن الإسرائيلية في بحر عمان ويهدد بالرد

السفينة "إم في هليوس ري" بعيد وصولها إلى ميناء راشد بدبي، وينتظر أن يعاينها وفد يضم خبراء أمن إسرائيليين (الأوروبية)

من أنس سروار؟ تعرف على أول زعيم مسلم لحزب بريطاني في التاريخ

أنس سروار مع عائلته خلال حملة انتخابية لحزب العمال الأسكتلندي في 2017 (غيتي)

أكثر 11 مشكلة شائعة تتعلق بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار

مشهد صادم.. أفراد بزي الجيش الإثيوبي يعدمون أفرادا من تيغراي وسط ترحيب وتصفيق

بعض قوات الجيش الفدرالي الإثيوبي في إقليم أمهرة المجاور لإقليم تيغراي (رويترز-أرشيف)