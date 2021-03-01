البيت الأبيض: استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل خاشقجي بالعقوبات أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك

قال البيت الأبيض إنه يريد إعادة النظر في العلاقة مع السعودية لتكون قائمة على عدم الصمت على الانتهاكات.

وأضاف أن استهداف الشبكة المسؤولة عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالعقوبات أفضل وسيلة لمنع تكرار ذلك.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه لا تغييرات في العلاقات العسكرية مع السعودية، وإن العلاقة معها "ستختلف عما كانت عليه مع الإدارة السابقة".