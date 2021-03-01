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أخبار|لبنان

بسبب أزمة الكهرباء.. محتجون يقطعون طرقا رئيسة في بيروت

منطقة راشيا في البقاع شهدت أيضا تظاهرة تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية

من مظاهرة ليلية سابقة في لبنان (غيتي)
من مظاهرة ليلية سابقة في لبنان (غيتي)
28/2/2021

قطع عشرات اللبنانيين اليوم الأحد طرقا رئيسة في العاصمة بيروت احتجاجا على تكرار انقطاع التيار الكهربائي في العديد من مناطق البلاد، حيث تزايدت الانقطاعات منذ حوالي أسبوع.

وقالت وكالة الأناضول إن المحتجين قطعوا الطرق وسط بيروت، بالإطارات المشتعلة ومكبات النفايات، مطالبين بعودة التيار الكهربائي، ثم عادوا لفتحها دون أي تدخل أمني.

وكانت مؤسسة كهرباء لبنان أصدرت بيانا، الجمعة، أعلنت فيه تعذر تأمين مادة "الفيول" التي تستخدم لتشغيل محطات الكهرباء، بسبب صعوبة استكمال "الإجراءات المصرفية".

وفي اليوم التالي، أعلن المكتب الإعلامي لوزير المالية غازي وزني، أنه وقّع فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل شحنة "الفيول".

 

 

وفي أحداث منفصلة، شهدت منطقة راشيا بالبقاع مظاهرة رفضا لتردي الأوضاع الاقتصادية.

كما أطلق الناشطون هتافات وحمّلوا السلطة السياسية مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد على مختلف المستويات.

ويعاني لبنان منذ سنوات، أزمة حادة في توفير الكهرباء، وتصاعدت في الأشهر الأخيرة بسبب شح الوقود لارتباط استيراده بالدولار الذي سجل ارتفاعا قياسيا في البلاد.

المصدر : وكالة الأناضول + وكالة سند

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