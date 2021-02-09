امتنع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، عن تأييد اعتراف إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرا بدلا من ذلك إلى أهمية المنطقة لأمن إسرائيل، ومن جانبه أكد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "الجولان سيبقى أرضا إسرائيلية للأبد".

ومنح ترامب تل أبيب اعترافا أميركيا رسميا بالسيادة على الجولان المحتل عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة عشرات السنين.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967، وضمتها عام 1981 في خطوة غير معترف بها دوليا.

وقال بلينكن لشبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل، الأسئلة القانونية شيء آخر. وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال".

وأضاف أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد علاوة على وجود الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تشكل "تهديدا أمنيا كبيرا" لإسرائيل.

وسبق أن قال مستشارون لبايدن إنه لن يسحب اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.

وعاد بلينكن ليؤكد التزام إدارة بايدن بالإبقاء على السفارة الأميركية في القدس المحتلة، بعد أن اعترفت إدارة ترامب بهذه المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وقال بايدن وفريقه إنهم سيعيدون العلاقات مع الفلسطينيين بعدما قطعها ترامب، وسيستأنفون المساعدات ويرفضون الإجراءات الأحادية الجانب مثل بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة.

وأثار عدم تحدث بايدن مع نتنياهو -حتى الآن، في إطار مكالماته مع زعماء أجانب- الدهشة في إسرائيل وأيضا لدى خبراء الشرق الأوسط. فقد تحدث إليه كل من أوباما وترامب في غضون أيام من تولي المنصب.

ولكن وزير الخارجية الأميركي استطرد بقوله "أنا متأكد من أنه سيكون لديهما فرصة للتحدث في المستقبل القريب".

نتنياهو غاضب

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو -ردا على تحفّظ بلينكن على تأييد اعتراف إدارة ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وفق صحيفة "معاريف" الإسرائيلية- أن رئيس الحكومة قال "هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا من إسرائيل".

وأضاف نتنياهو "موقف إسرائيل واضح، لن ننسحب من الجولان، وفي أية تسوية محتملة فإنها ستبقى إسرائيلية" دون مزيد من التفاصيل.

من جانبه، أكد مسؤول كبير بمكتب رئيس الوزراء -فضل عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية- الثلاثاء أن "موقف إسرائيل واضح".

وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن مرتفعات "الجولان ستبقى إسرائيلية بغض النظر عن أي سيناريو مستقبلي محتمل".

ولم تحظ خطوة ترامب بخصوص الجولان باعتراف المجتمع الدولي، في حين وصفتها دمشق بأنها "انتهاك سافر" لسيادتها وللقرارات الدولية.

ولا تزال تل أبيب ودمشق في حالة حرب، رغم إقامة منطقة حدودية منزوعة السلاح عبر اتفاق هدنة. وظلت هذه الحدود هادئة فترة طويلة نسبيا حتى بداية (النزاع الداخلي) في سوريا عام 2011.