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أخبار|عراق

أنصار الصدر يستعرضون قوتهم في 3 مدن عراقية بعد أنباء عن هجوم مفترض لتنظيم الدولة

بعد ساعات من تحذير أطلقه ما يعرف بوزير الصدر حول وجود تهديدات للمراقد الشيعية

انتشار عناصر من سرايا السلام الليلة الماضية (مواقع التواصل)
انتشار عناصر من سرايا السلام الليلة الماضية (مواقع التواصل)
9/2/2021-|آخر تحديث: 9/2/202102:39 PM (مكة المكرمة)

في تحرك مفاجئ، أعلنت ما تعرف بسرايا السلام (الذراع المسلح لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر) النفير العام، وقد نشرت الليلة الماضية آلاف من عناصرها مع عرباتهم العسكرية في شوارع العاصمة العراقية ومحافظتي النجف وكربلاء، إثر معلومات عن مخطط لتنظيم الدولة الإسلامية لمهاجمة مراقد دينية وتجمعات شعبية.

ونشر عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو تظهر انتشارا مسلحا لسرايا السلام.

عناصر سرايا السلام تجوب شوارع العاصمة #بغداد و المحافظات

Posted by Bakėr Al Sulivaney on Monday, 8 February 2021

يأتي ذلك بعد ساعات من تغريدة نشرها مقرب من الصدر عبر "تويتر" وحذر فيها من وجود معلومات "مؤكدة" تفيد باعتزام تنظيم الدولة شنّ هجمات تستهدف المراقد الدينية بالنجف وكربلاء وبغداد، لغرض إحداث الفوضى في البلاد.

وكتب صالح محمد، المعروف باسم "وزير الصدر" في حسابه على تويتر "اللهم بردا وسلاما وأمنا على العراق وشعبه. وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقا بين أنصار حزب البعث وتنظيم الدولة وبعض المندسين معهم للهجوم على بعض المراقد الدينية في النجف وكربلاء والعاصمة بغداد".

ولم يصدر عن الدفاع والداخلية أي تعقيب على تلك المعلومات، ولم تستنفر الوزارتان عناصرهما في تلك المحافظات.

وتعليقا، قال رئيس الوزراء إن بناء الدولة لا يتم بـ "ضرب المؤسسات وقطع الطرق" مشددا على أنه لن يتنازل عن بناء الدولة "وهيبتها" وقد أنجز "الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية".

وأضاف الكاظمي "البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة" مشددا على أنه لن يتهاون مع "المتجاوزين".

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات + وكالة سند

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