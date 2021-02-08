البث الحي
أخبار|إسرائيل

وسط مظاهرات تطالب بسجنه.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على لوائح اتهام بالفساد والخيانة

نتنياهو في المحكمة خلال الجلسة الأولى التي قرأت فيها بنود لائحة الاتهام الموجهه إليه في 3 تهم فساد (رويترز- أرشيف)
نتنياهو في المحكمة خلال الجلسة الأولى التي قرأت فيها بنود لائحة الاتهام الموجهه إليه في 3 تهم فساد (رويترز- أرشيف)
8/2/2021-|آخر تحديث: 8/2/202105:13 PM (مكة المكرمة)

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة اليوم الاثنين للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالي 6 أسابيع من الانتخابات العامة.

ونفى نتنياهو تهم الفساد الموجهة له، وقال أمام هيئة المحكمة "أؤكد الإجابة المكتوبة التي قدمت باسمي"، وكان يشير إلى وثيقة قدمها محاموه إلى المحكمة الشهر الماضي دفعوا فيها ببراءته من التهم الموجهة له

ولم يدل نتنياهو بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة، حيث اجتمع مع محاميه وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا قبل بدء الجلسة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وصل إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد تأجيل امتد عدة أسابيع بسبب إجراءات الإغلاق المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا.

نتنياهو وصل إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة ومظاهرات تطالب بسجنه (رويترز)

وهذه هي جلسة المحاكمة الثانية التي يحضر إليها نتنياهو، وتتمحور على الرد على لوائح الاتهام بعد الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة في مايو/أيار الماضي، والتي تم خلالها قراءة بنود لائحة الاتهام الموجهه إليه في 3 تهم فساد هي تلقي الرشى والغش وخيانة الأمانة.

وستستمع لجنة من 3 قضاة، برئاسة القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، إلى محاميّ الدفاع يردون لأول مرة على لائحة الاتهام المنسوبة إلى نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يحاكم جنائيا خلال توليه منصبه.

وتزامنا مع بدء الجلسة تظاهر خارج المحكمة عشرات الإسرائيليين الذين يطالبون بتنحي نتنياهو وسجنه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو لفساده.. فهل سينجو مجددا؟

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بالفساد للمرة الثالثة منذ توليه منصبه، منها تقديمه تسهيلات مالية لمالك موقع “واللا” الإخباري مقابل تلميع صورته. وقد أصدرت الشرطة توصية بمحاكمته وزوجته سارة، إلا أن نتنياهو واجه الاتهامات بالرفض. تقرير: نجوان سمري تاريخ البث: 2018/12/02

المزيد من أخبار

وزراء الخارجية العرب يدعون إسرائيل لاستئناف عملية السلام ويؤكدون دعمهم للثوابت الفلسطينية

وزراء الخارجية العرب جددوا تمسكهم بحل الدولتين (الفرنسية)

إرجاء اسم وزير التربية والتعليم.. حكومة سودانية جديدة تواجه تحديات اقتصادية وأمنية

حمدوك قال إن الحكومة الجديدة قادرة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد (رويترز)

قائد القيادة الوسطى الأميركية: إيران مصدر عدم استقرار ونحرك قواتنا بالمنطقة حسب الحاجة

ماكينزي: التطبيع مع إسرائيل يوفر فرصة لتوحيد الشركاء ضد التهديدات المشتركة (الفرنسية-أرشيف)

عشرات الضحايا بتجدد المعارك في مأرب.. الحكومة اليمنية: الحوثيون فهموا خطأ الدعوات الأميركية لإنهاء الحرب

اشتباكات عنيفة تجددت في مأرب بعد توقف دام عدة أسابيع (الجزيرة-أرشيف)
الأكثر قراءة

4 فوائد لشرب الماء بالليمون

غرق 24 شخصا بمعمل للنسيج بمدينة طنجة المغربية والسلطات تفتح تحقيقا

السلطات هرعت إلى عين المكان لإنقاذ من بقي على قيد الحياة (الفرنسية)

خبراء الشاي يحذرون من تحضير الشاي بطريقة خاطئة ويقدمون 4 نصائح

لا تتحقق الفائدة من الشاي بعدد الأكواب التي نشربها ولكن بجودة التحضير (بيكسلز)

يوم لا ينساه العراقيون.. كيف أعدم عبد الكريم قاسم؟ ولماذا؟

قاسم أطاح بالنظام الملكي عام 1958 وتولى رئاسة الوزراء حتى 1963 (غيتي)