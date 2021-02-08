وسط مظاهرات تطالب بسجنه.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على لوائح اتهام بالفساد والخيانة

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة اليوم الاثنين للرد على اتهامات بالفساد قبل حوالي 6 أسابيع من الانتخابات العامة.

ونفى نتنياهو تهم الفساد الموجهة له، وقال أمام هيئة المحكمة "أؤكد الإجابة المكتوبة التي قدمت باسمي"، وكان يشير إلى وثيقة قدمها محاموه إلى المحكمة الشهر الماضي دفعوا فيها ببراءته من التهم الموجهة له

ولم يدل نتنياهو بأي تصريحات للصحفيين في مبنى المحكمة، حيث اجتمع مع محاميه وهو يضع كمامة للوقاية من فيروس كورونا قبل بدء الجلسة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد وصل إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك بعد تأجيل امتد عدة أسابيع بسبب إجراءات الإغلاق المفروض للحد من تفشي فيروس كورونا.

نتنياهو وصل إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة ومظاهرات تطالب بسجنه (رويترز)

وهذه هي جلسة المحاكمة الثانية التي يحضر إليها نتنياهو، وتتمحور على الرد على لوائح الاتهام بعد الجلسة الأولى التي عقدتها المحكمة في مايو/أيار الماضي، والتي تم خلالها قراءة بنود لائحة الاتهام الموجهه إليه في 3 تهم فساد هي تلقي الرشى والغش وخيانة الأمانة.

وستستمع لجنة من 3 قضاة، برئاسة القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، إلى محاميّ الدفاع يردون لأول مرة على لائحة الاتهام المنسوبة إلى نتنياهو، وهو أول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل يحاكم جنائيا خلال توليه منصبه.

وتزامنا مع بدء الجلسة تظاهر خارج المحكمة عشرات الإسرائيليين الذين يطالبون بتنحي نتنياهو وسجنه.