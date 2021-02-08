أفاد مسؤول بالحكومة اليمنية اليوم الاثنين أن جماعة الحوثي فهمت خطأ دعوات الإدارة الأميركية لضرورة إنهاء الحرب في البلاد، وذلك تعليقا منه على الهجوم الذي شنه الحوثيون اليوم على مدينة مأرب آخر معاقل الحكومة الشرعية شمالي اليمن، وأوقع عشرات الضحايا.

وقال المتحدث باسم الحكومة راجح بادي، في مقابلة مع الجزيرة، إن جماعة الحوثي فهمت إعلان الإدارة الأميركية ضرورة إنهاء الحرب في البلاد خطأ، فشنت هجوما على مدينة مأرب التي تؤوي مليونا و800 ألف نازح يمني.

وأعلن مسؤولون موالون للحكومة الشرعية، في وقت سابق اليوم، أن الحوثيين جددوا هجومهم على تخوم مدينة مأرب.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الطرفين بعد توقف دام لعدة أسابيع، بحسب مصادر حكومية، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى من الجانبين.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال مصدر حكومي إن الحوثيين "دفعوا بتعزيزات كبيرة" إلى مأرب.

كما أكد مصدر حكومي أن "المواجهات تبعد أكثر من 10 كيلومترات عن مأرب" من الجهة الغربية وأسفرت عن "مقتل نحو 20 جنديا من القوات الحكومية وجرح 28 آخرين" مشيرا إلى سقوط قتلى أيضا في صفوف الحوثيين.

وأضاف "صدت القوات الحكومية 5 هجمات للحوثيين من مختلف المحاور، خصوصا من الجهة الغربية" في الساعات الـ 24 الماضية.

وتأتي الاشتباكات بعد سقوط صاروخ أمس على مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب، مما أدى إلى مقتل 3 عسكريين وإصابة 4 بجروح.

طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون عرضها التحالف سابقا (رويترز-أرشيف)

تدمير مسيرة

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام سعودية إن الدفاعات الأرضية اعترضت ودمرت طائرة مفخخة أطلقها مسلحو جماعة الحوثي باتجاه المملكة.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية بيانا للتحالف قال فيه إنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لتدمير القدرات النوعية الحوثية وفق القانون الدولي.

وحسب هذا البيان فإن التحالف سيتخذ الإجراءات اللازمة لتدمير القدرات النوعية الحوثية وفق القانون الدولي.

وكان التحالف أعلن الجمعة الماضية اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع دعوة الخارجية الأميركية، في وقت سابق اليوم، الحوثيين إلى وقف فوري لهجماتهم على السعودية والداخل اليمني، مؤكدة أنها "منزعجة بشدة".

بدوره دان السفير البريطاني إلى اليمن مايكل آرون الهجوم، مؤكدا أنه "يجب عليهم (الحوثيين) وقف هذه الهجمات على الفور وإثبات جديتهم في الرغبة في السلام من خلال دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث".

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على مناطق في العمق السعودي، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، ردا منهم -كما يقولون- على غارات التحالف المستمرة في مناطق متفرقة من اليمن.