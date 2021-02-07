تعهد الزعماء الأفارقة ببذل جهود لتوفير اللقاح ومواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك إلى جانب الالتزام بتقوية مؤسسات الاتحاد، كما طالبوا بحل عادل للقضية الفلسطينية وضمان احترام حقوق الفلسطينيين

دعا الاتحاد الأفريقي -في بيان اختتام أشغال القمة 34- إلى إيجاد حل سياسي عادل لقضية فلسطين وفقا لمبادئ القانون الدولي، وتعهد زعماؤه بالعمل على مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتقوية مؤسسات الاتحاد.

ودعا الإعلان الختامي للقمة -التي استمرت يومين- الدول الأفريقية إلى إنهاء جميع أشكال التعامل مع إسرائيل، كما أكد قرارات وتوصيات من بينها توحيد الجهود في مواجهة التحديات المرتبطة بتفشي جائحة كورونا.

وتعهد رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي رئيس الكونغو فيلكس أنطوان بالعمل على توحيد جهود القارة لتوفير لقاح كورونا لجميع الدول الأعضاء بشكل منصف، وفي الوقت المناسب، كما دعا إلى تضافر الجهود لمكافحة التطرف والإرهاب.

فلسطين

وجدد الاتحاد رغبته في إيجاد حل سياسي عادل لقضية فلسطين وفقًا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما يؤدي إلى الإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي، واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية داخل حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.

وحسب مراسل الجزيرة، فقد أدانت القمة النظام القانوني التمييزي الإسرائيلي وتدابيره التعسفية والأحكام الصادرة بحق المعتقلين والسجناء الفلسطينيين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى الذين تحرمهم من الحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعا البيان الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.

إصلاح الاتحاد

وشهد اليوم الأول من قمة الاتحاد الأفريقي انتخاب قيادة المفوضية، واستعراض الملفات الساخنة في القارة، مثل مشكلة سد النهضة الإثيوبي، كما بحث تحديات فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت القمة السبت عبر تقنية الفيديو بسبب فيروس كورونا.

ونُقل عن الرئيس النيجيري محمد بخاري الأحد قوله إنه يتعين على الاتحاد إجراء إصلاح شامل حتى يظل قادرا على القيام بدوره.

وقال بخاري -في بيانه في ختام القمة الافتراضية- "الحقائق العالمية تتطلب إصلاح الاتحاد الأفريقي إذا كان يريد أن يظل وثيق الصلة بالعمليات بين الحكومات".

وتابع قائلا "تطالب نيجيريا بإصلاح مفوضية الاتحاد الأفريقي لتتسم بالكفاءة والفعالية وتلتزم تماما بأداء واجباتها ومسؤولياتها".