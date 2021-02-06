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العراق يعتذر عن قبول عرض إيراني بإعمار طاق كسرى الأثري

طاق كسرى هو الأثر الباقي من قصور كسرى ويعود لحقبة الإمبراطورية الساسانية (الجزيرة)
طاق كسرى هو الأثر الباقي من قصور كسرى ويعود لحقبة الإمبراطورية الساسانية (الجزيرة)
6/2/2021

اعتذر العراق عن قبول عرض إيراني بتأهيل وصيانة مبنى أثري يطلق عليه "طاق كسرى" (جنوب شرقي العاصمة بغداد). وكان وزير التراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية الإيراني علي أصغر مونسان عرض مطلع يناير/كانون الثاني الماضي على العراق إعادة تأهيل المبنى من قبل خبراء آثار إيرانيين.

وأمس الجمعة، أبلغ رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث العراقي ليث حسين السفير الإيراني لدى بلاده الاعتذار عن قبول العرض، وفق بيان أصدرته وزارة الثقافة العراقية.

وأوضح حسين للسفير الإيراني إيراج مسجدي -خلال لقاء معه- أن التحالف الدولي لحماية الآثار في مناطق النزاع سيتولى عملية تأهيل وصيانة طاق كسرى.

وبيّن حسين أن التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع قدم منحة أولية عاجلة تبلغ 700 ألف دولار للعمل على صيانة الإيوان (طاق كسرى) وفق أساليب تقنية عالية الجودة ومعايير حديثة وعالمية.

وأضاف أن التحالف الدولي سيرسل الشهر الجاري (فبراير/شباط) خبراء دوليين لبدء عملية الصيانة.

وإيوان المدائن، أو ما يعرف بطاق كسرى، هو الأثر الباقي من أحد قصور كسرى أنوشروان، ويعود إلى حقبة الإمبراطورية الساسانية، ويقع في موقع مدينة قطسيفون بمنطقة المدائن التابعة إداريا لمحافظة بغداد.

وتم بناء إيوان المدائن في عهد كسرى الأول، المعروف باسم أنوشروان، بعد الحملة العسكرية على البيزنطيين عام 540، وسيطر المسلمون على المبنى عام 637.

المصدر : وكالات

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