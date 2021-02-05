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39 قائمة تشارك في انتخابات الكنيست الإسرائيلي الشهر المقبل

فشلت قائمة الأحزاب العربية المشتركة في توحيد صفوفها حيث ستخوض الحركة الإسلامية-الشق الجنوبي الانتخابات بقائمة منفردة، فيما اشتركت 3 أحزاب عربية أخرى في "القائمة المشتركة"

نتنياهو (يسار) وشريكه في الحكم غانتس فشلا في تجنب حل الكنيست (رويترز)
نتنياهو (يسار) وشريكه في الحكم غانتس فشلا في تجنب حل الكنيست (رويترز)
5/2/2021-|آخر تحديث: 5/2/202101:18 PM (مكة المكرمة)

انتهت عملية تقديم القوائم الانتخابية في إسرائيل، حيث تقدم 39 حزبا لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 23 مارس/آذار المقبل، لاختيار 120 نائبا بالكنيست.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن 11 قائمة فقط ستتمكن من الدخول إلى الكنيست، لكنها تتوقع فوز أحزاب اليمين المتطرف والأشد تطرفا والأحزاب الأصولية بثلثي مقاعد الكنيست.

كما تتوقع أن يحافظ حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على قوته كأكبر الأحزاب، لكنها تتوقع ألا يحظى نتنياهو بأغلبية نيابية، وذلك لمعارضة أحزاب يمينية مشاركته بسبب تهم الفساد التي تلاحقه، أما الأحزاب الداعية لإزاحته فستضطر للاعتماد على الأصوات العربية، لكنه سيناريو يبدو بعيد المنال.

في المقابل، فشلت قائمة الأحزاب العربية المشتركة في توحيد صفوفها، حيث ستخوض الحركة الإسلامية-الشق الجنوبي الانتخابات بقائمة منفردة، وهي "القائمة الموحدة" برئاسة منصور عباس وتضم 15 مرشحا.

واشتركت 3 أحزاب عربية أخرى هي "الجبهة"، و"التجمع"، و"العربية للتغيير" في "القائمة المشتركة"، وتقدمت بقائمة تضم 11 مرشحا.

وشهد معسكر اليمين اتحادا بين حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش، و"قوة يهودية" بزعامة اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بحسب القناة الـ12 الخاصة، كما أعلن حزب البيت اليهودي انسحابه من السباق ودعم حزب "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت لمنع تفتت الأصوات.

وسيخوض حزب الليكود الانتخابات بقائمة تضم 45 مرشحا، أما حزب "هناك مستقبل" -بزعامة يائير لابيد- فقد قدم قائمة بـ20 مرشحا، فيما قدم حزب "يمينا" قائمة تضم 17 مرشحا.

وقدمت أحزاب "العمل" 10 مرشحين، و"إسرائيل بيتنا" -بزعامة أفيغدور ليبرمان- 10 مرشحين، و"أزرق- أبيض" -برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس- 9 مرشحين، وميرتس 10 مرشحين بقوائمها إلى اللجنة المركزية للانتخابات.

وفيما عدا ذلك فإن باقي الأحزاب التي تقدمت بقوائمها لخوض انتخابات الكنيست -وعددها 24- هي أحزاب صغيرة وغير معروفة نسبيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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