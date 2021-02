احتج اليوم المئات من الطلاب والأساتذة في يانغون، كبرى مدن ميانمار، رفضا للانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة أونغ سان سوتشي، لتتصاعد حركة الرفض الشعبي لسيطرة العسكر على السلطة، في وقت يواصل فيه الجيش الاعتقالات بصفوف الحزب الحاكم سابقا بقيادة سوتشي.

وتظاهر مئات الأساتذة والطلاب أمام جامعة في يانغون في أكبر مظاهرة حتى اليوم منذ الانقلاب العسكري الذي حدث فجر الاثنين الماضي، وأدى المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاثة، في خطوة تدل على المقاومة استخدمتها حركات مؤيدة للديمقراطية خصوصا في تايلند، وغنوا نشيدا قديما اشتهر أثناء انتفاضة العام 1988 التي قمعها الجيش بعنف، وهتفوا بشعارات مؤيدة لمستشارة الدولة سان سوتشي.

وأفاد متحدث باسم حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية اليوم بأن زعيمة الحزب سوتشي "قيد الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو، وهي "بصحة جيدة".

وكان الجيش اعتقل مستشارة الدولة ورئيس البلاد وين مينت ومسؤولين مدنيين كبارا خلال يوم الانقلاب العسكري، وبرر هذه الخطوة بضرورة حفظ استقرار الدولة، منتقدا ما قال إنه تزوير حدث في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحقق فيها حزب سوتشي فوزا كبيرا.

