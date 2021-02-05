الشيوخ الأميركي يصادق بأغلبية ساحقة على بقاء سفارة واشنطن في القدس

صادق مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة على بقاء سفارته في مدينة القدس المحتلة، واعتمد القرار بأغلبية 97 صوتا مقابل 3 أصوات.

وقال عضو "الشيوخ" بيل هاجرتي، في تصريح مكتوب، إن المجلس اعتمد تعديلا قدمه هو وزميله الجمهوري جيم إينهوف.

وصادق المجلس على تعديل قرار الموازنة من شأنه أن يجعل السفارة الأميركية في القدس دائمة، مما يحول فعليا دون تخفيض تصنيفها أو نقلها.

وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قد نقل السفارة من تل أبيب إلى المدينة المقدسة، أواسط عام 2018، بعد الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل نهاية 2017.

وقال السيناتور هاجرتي إن إدارة ترامب أوفت بوعدها بنقل السفارة إلى القدس "العاصمة الأبدية وغير القابلة للتجزئة لدولة إسرائيل اليهودية، ويجب أن تبقى هناك".

ومن جهته قال السيناتور إينهوف، في التصريح المكتوب ذاته "القدس عاصمة إسرائيل، وأنا فخور بإصدار تشريع لحماية السفارة الأميركية من نقل أو تخفيض تصنيفها".

ومن ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام أميركية إن من بين المعارضين السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز.

والجدير بالذكر أن المجتمع الدولي يرفض الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل.