حماس: حوار القاهرة سيحدد شكل مشاركتنا في الانتخابات القادمة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الحوارات المقررة الأسبوع المقبل في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ستحدد شكل مشاركتها في الانتخابات القادمة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الحركة لم تحدد بعد شكل مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية، موضحا أن الدخول في قوائم مشتركة وبرنامج سياسي مع فصائل أخرى مرهون بما يتم الاتفاق عليه في حوار الفصائل بالقاهرة.

وأكد الحية -خلال لقاء مع الصحفيين في قطاع غزة أمس الأربعاء- أن حركة حماس قدمت تنازلات، وأبدت كل المرونة في كل المحطات، لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.

وطالب عضو المكتب السياسي لحركة حماس بإطلاق الحريات في الضفة الغربية حتى تكون الانتخابات سلسة، مؤكدًا التزام حماس بذلك في غزة أيضا.

وشدد الحية على ضرورة إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، بسبب وجود خلاف قانوني منذ نشأتها، وتشكيلها في ظروف غير مناسبة.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، فإن الانتخابات ستُجرى على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي (البرلمان) مطلع عام 2006، وأسفرت عن فوز حماس بالأغلبية، في حين سبقتها بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.