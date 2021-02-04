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العراق يعلن العثور على جثة طياره المفقود في اليونان

بعد 3 أيام من اختفائه وسط ظروف جوية مضطربة

المتدرب عمار إبراهيم أكمل 40 ساعة طيران مع مدربه ثم سمح له بالتحليق بمفرده (مواقع التواصل)
المتدرب عمار إبراهيم أكمل 40 ساعة طيران مع مدربه ثم سمح له بالتحليق بمفرده (مواقع التواصل)
4/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202102:53 PM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات العراقية العثور على جثة طيار عراقي داخل حطام طائرة تدريب في اليونان، بعد 3 أيام من اختفائه.

وأعلن وزير النقل ناصر الشبلي، أمس الأربعاء في بيان، وفاة الطيار المتدرب عمار إبراهيم، خلال رحلة تدريبية على الأراضي اليونانية، دون ذكر تفاصيل بشأن ملابسات الحادث.

وقال مصدر مطلع في وزارة النقل، لوكالة الأناضول، إن أحد سكان منطقة زاغوري شمال غربي اليونان عثر على حطام الطائرة وأبلغ السلطات عنها.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام- أن جثة الطيار كانت موجودة داخل حطام الطائرة.

والأحد، أعلنت النقل العراقية اختفاء أثر طائرة تدريب تابعة لأكاديمية "أكناتيا" اليونانية للطيران كان يقودها (إبراهيم) الطيار المتدرب والمبتعث على نفقة الخطوط العراقية (حكومية).

ويأتي العثور على الحطام وجثة الطيار في ثالث أيام عملية بحث وإنقاذ شاركت فيها طائرات ومروحيات تابعة لسلاح الجو اليوناني، إضافة إلى عناصر من الشرطة وهيئة الطوارئ والصليب الأحمر، كما انضم للعملية يوم الاثنين فريق عمل متخصص من العراق.

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Posted by ‎وزارة النقل العراقية‎ on Monday, 1 February 2021

واختفت الطائرة التي أقلعت من مطار في مدينة "كازاني" من الرادارات بعد ظهر الأحد، على بعد 5 أميال بحرية شمال شرق مطار مدينة يانينا (كان وجهتها).

ويومها شهدت المنطقة أمطارا غزيرة مصحوبة بسحب منخفضة وضباب كثيف، ورجح الخبراء أن تكون الطائرة قد اصطدمت بسلسلة جبال قبل أن يراها الطيار ويتمكن من تنفيذ أي مناورة، وفق ما أوردته وسائل إعلام عراقية.

ويبلغ الطيار المتوفى 32 عاما، وقد أكمل 40 ساعة من الطيران مع مدرب، ثم سمح له بالطيران بمفرده، لكنه فقد الاتصال به بعد ساعة من انطلاقه.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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