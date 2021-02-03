ميدل إيست آي: بعد تفجير بغداد.. الكاظمي ينتزع السيطرة على خلية الصقور الاستخبارية للتقوّي على خصومه

خلية الصقور هي وحدة الاستخبارات الأكثر رعبا واحتراما في العراق. وبفضل السيطرة التي تفرضها هذه الخليّة، يحظى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم بإمكانية الحصول على المعلومات الخاصّة بجميع الفصائل المسلحة في العراق.

في تقريرها الذي نشره موقع "ميدل إيست آي" (Middle East Eye) البريطاني، قالت الكاتبة سعاد الصالحي إن وحدة الاستخبارات الخاصة التي تلقب "بأخطر شبكة تجسس" في العراق، مدربة من وكالة المخابرات المركزية الأميركية وجهاز الاستخبارات البريطاني، وتفتخر بتنفيذ مئات العمليات الناجحة ضد المتشددين، وتنافس أجهزة المخابرات العراقية الأخرى في نطاقها وبراعتها.

وقد تمكّن رئيس الوزراء الكاظمي فجأة من تغيير قيادته وانتزاع السلطة من منافسيه، ليؤمّن لنفسه جهازا يمنحه المعرفة والقوة، ومن شأنه أن يسبّب إزعاجا كبيرا لأعدائه السياسيين.

ومنذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي، كافح الكاظمي -وهو الذي كان يرأس المخابرات العراقية- للسيطرة على مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في بلاده، والتي يقع معظمها تحت سيطرة الفصائل السياسية والمسلحة المدعوم معظمها من إيران.

وفي هذا الشأن، قال مسؤولون أمنيون وسياسيون لميدل إيست آي إنَّ السيطرة على هذه الخلية تخوّل الكاظمي الإشراف على ثاني أكثر نظام تجسس حكومي فعالية في العراق، والذي استُغلت موارده البشرية والتقنية من حين لآخر في استهداف الخصوم السياسيين والمدنيين، والقضاء عليهم على مدى السنوات الأخيرة.

في الواقع، جاء التعديل في المناصب الأمنية من رحم مأساة التفجير الانتحاري المزدوج الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية في ساحة الطيران وسط بغداد في 21 يناير/كانون الثاني الماضي. حيث تدخل الكاظمي (وهو القائد العام للقوات المسلحة) في مسعى منه للتخفيف من الأضرار ومعالجة الخروق الأمنية، ففصل 5 من كبار القادة الأمنيين والعسكريين، من بينهم عبد الكريم عبد فاضل المعروف باسم أبو علي البصري، أو "سيد الجواسيس" مثلما يفضّل رفاقه تسميته، وكان المدير العام لخلية الصقور وأحد مؤسسيها.

ومثّلت إقالة البصري أكبر صدمة، إذ اعتبر حلفاء الكاظمي وخصومه على حد سواء أن إقالته كانت مهينة وغير متوقعة، كما صرّحوا لميدل إيست آي بأن رئيس الوزراء كان يعمل على تصفية الحسابات، مستخدما تفجير ساحة الطيران للتخلص من رجل يعتبره معظم السياسيين الشيعة شخصيّة ناجحة وغير سياسية. مع ذلك، كان هذا الوصف بعيدا كل البعد عن الصورة التي قدمها الكاظمي عن البصري، خلال تبريره اتّخاذ هذا القرار أمام مجلس الأمن القومي.

وأفاد أحد أعضاء المجلس -مشترطا عدم الكشف عن هويته- بأن الكاظمي قال بوضوح إن أجهزة المخابرات في الدول الأجنبية على علم بما يفعله البصري، لكن الحكومة العراقية تجهل ذلك. وأضاف أن البصري لم يقدم تقاريره إلى وزير الداخلية الحالي أو وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات، اللذين يفترض أنهما المسؤولان المباشران عنه، إذ قدّم كلاهما تقييما سلبيا عن عمله.

ولفت المصدر إلى أن الكاظمي قال للمجلس إن المخابرات العراقية كانت تراقب تحركات ضابط استخبارات أجنبي، واكتشفت أن البصري كان يلتقي به. ورفض اللواء يحيى رسول المتحدث العسكري باسم الكاظمي، طلب ميدل إيست آي للتعليق على الأمر.

من جهته، أصرّ البصري على أن الحكومة كانت على دراية تامة بجميع أنشطته وأنشطة رجاله مع العملاء الأجانب، سواء التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة أو ممثلو السفارات.

ونفى البصري إمكانيّة أن يتّهمه الكاظمي بالتعاون مع عميل استخبارات أجنبي، حيث قال للميدل إيست آي "إن من غير المحتمل أن يقول الكاظمي كلاما مماثلا، إنه أمر مستحيل. لم أعمل سوى لصالح العراق، وقد أحبطت مئات السيارات المفخخة والعمليات الانتحارية،…، كما قمت بحماية مئات بناتنا في الجامعات اللاتي تعرضن للابتزاز عبر الإنترنت"، وأضاف قائلا: "لم أحضر أي مقابلة مع أي جهة دولية دون علم الحكومة العراقية".

التفجير الانتحاري المزدوج في بغداد خلف 32 قتيلا و110 جرحى (رويترز)

الخروج من الفوضى

وظهرت مكانة خلية الصقور وقدراتها الفريدة على إثر الفوضى التي شهدها العراق عام 2009. حينها، كان الوضع الأمني يتدهور باستمرار، إذ نفّذ تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة المختلفة هجمات في بغداد ومحيطها بوتيرة يومية، مخلّفة عشرات القتلى. بالإضافة إلى ذلك، كانت الأجهزة الأمنية العراقية منهكة بالكامل، ومثقّلة بالفساد المالي والإداري والانقسامات الطائفية والسياسية ونقص الخبرة، مما ساعد المسلّحين على التفوّق عليها.

وبحسب قادة أمنيين سابقين، فإن الجماعات المسلحة السنية والشيعية اخترقت جهاز الأمن العراقي. وفي السياق ذاته، أوضح ضابط شرطة رفيع المستوى أن "الجماعات المسلحة تعرف كل المعلومات عنا، مثل أسماء ضباطنا ورتبهم وأرقام سياراتهم وعناوينهم ومهامهم ومعداتهم وحتى توقيت تغيير دوام العمل. ونظرا لأنهم يعرفون كل التفاصيل المتعلقة بمهامهم الأمنية وأهدافهم، يستبقون كل تحركاتنا".

وتابع "خسرنا العديد من ضباطنا وجنودنا، كانوا يُقنَصون الواحد تلو الآخر، ولم نكن نعرف كيف نوقف حمام الدم". وحاولت الأجهزة الأمنية المختلفة التوصل إلى حلول والحد من التسريبات التي تفاقمت جراء تعدد الأجهزة الأمنية والقضائية المشاركة في كل عملية.

وأشار مسؤول أمني رفيع المستوى مطّلع على عمل الوحدة منذ البداية: "كنا نسميها وكالة العمليات الخاصة التابعة لمديرية المخابرات بوزارة الداخلية، وتعتبر خلية الصقور مثل هيئة تنفيذية تقدم خدمات خاصة".

تحركات القوات العراقية لمواجهة تنظيم الدولة شمالي البلاد (رويترز)

وحدة النخبة

وعلى امتداد ولايته الثانية، حاول رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إبقاء خلية الصقور بمنأى عن وزرائه الأمنيين. وبدلا من ذلك، عيّن صديقا قديما له رافقه في حزب الدعوة هو أبو علي البصري على رأس الوحدة. وقد كان البصري -الذي يتّسم بطباعه الهادئة وتواضعه وعدم ميله إلى الأضواء والتجمعات- من المسؤولين العراقيين الـ12 الذين أسسوا الخلية بالتعاون مع المخابرات الأميركية والبريطانية.

كانت الوحدة تضمّ ما بين 100 و160 رجلا، لكن بحلول سنة 2021، ارتفع هذا العدد إلى 1800. ولها ميزانية خاصة بها، فضلا عن قاض ومعتقل خاصين في بغداد، والأهم من ذلك أن مهامها وهيكلها السري يخضع لحراسة مشددة، وتمتلك أحدث تقنيات التجسس والمراقبة والرصد. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد جهاز أمني عراقي آخر قادر على التفوق عليها في هذا المجال، باستثناء جهاز المخابرات الذي كان الكاظمي يرأسه.

ذكر مسؤول أمني سابق كان يشرف على أداء الوحدة أن "خلية الصقور من أهم أجهزة المخابرات في البلاد وأخطرها. إنها منظمة نخبوية متخصصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة منذ 10 سنوات، وتمتلك معدات وخبرات وشبكة من المصادر التي وضعت تحت تصرفها العديد من الملفات التي يمكن أن تدمر أي شخصية أو قوة سياسية أو مسلحة في البلاد".

نجاح متزايد

وأشارت الكاتبة إلى أنه في السنوات الأربع الأولى، لم يكن يعلم بوجود خلية الصقور سوى قلة من الناس، حيث كانت مهام الوحدة سرية وتنحصر في محاربة الإرهاب والجماعات السنية المسلحة المتورطة في هذا الملف. وقد زاد ارتباط الخلية المباشر بمكتب المالكي، من الغموض الذي يحوم حولها.

في هذا الإطار، أكد مسؤول أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، القطيعة التي كانت بين خلية الصقور وباقي الأجهزة. وأوضح لميدل إيست آي أنَّ "البصري لم يكن يطلعنا على التقارير. أحيانا سمعنا نائب وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات يقول: سنقوم بعملية كبيرة هذا الأسبوع، أو: لقد نفذنا عملية مهمة الأسبوع الماضي، دون الكشف عن أي تفاصيل. الكل يعرف أنهم كانوا يركزون على تنظيمي القاعدة والدولة في وقت لاحق، وهذا لم يكن جزءا من عملنا اليومي في الوزارة".

وذكرت الكاتبة أن اسم خلية الصقور عرف أثناء صعود تنظيم الدولة وتحديدا في فبراير/شباط 2014، وظهرت لأول مرة في وسائل الإعلام عندما كشفت وزارة الداخلية أنها أحبطت عملية انتحارية استهدفت سجن الأحداث في الطوبجي غربي بغداد، وجاء الظهور الإعلامي الثاني للخلية بعد 10 أشهر عندما نُسب إليها الحصول على معلومات استخبارية استخدمت في غارة جوية أسفرت عن مقتل 14 مسلحا مقربا من زعيم تنظيم الدولة آنذاك أبو بكر البغدادي، كما أصيب البغدادي نفسه في ذلك الهجوم.

وعلى مدى السنوات التالية، نُسبت عمليات عديدة لخلية الصقور، بحسب معطيات رسمية، أدت لمقتل العشرات من تنظيم الدولة وقادته، أو بفضل المعلومات التي وفرتها الخلية.

بعيدا عن إيران

ويقول الموقع إن عناصر الخلية اختيروا بكل عناية، حيث انتقي غالبية الضباط من الشيعة الموالين للمالكي ولهادي العامري زعيم منظمة بدر، فضلا عن عدد من القادة الآخرين المدعومين من إيران.

لكن لم يُسمح لأيّ من هؤلاء الضباط بإظهار الولاء لضمان استمرار الدعم الذي توفره القوات الغربية، فضلا عن أن إيران نفسها لم تقدم "علنًا" أي دعم لوجستي أو تقني لها.

وقال مسؤول أمني مطّلع إن الخلية شُكلت بالتعاون مع وكالات المخابرات الأميركية والبريطانية، التي أصرّت على ترشيح ضباط خلية الصقور حصريا لدورات تدريبية عالية المستوى، وقد كانوا دقيقين جدا في عمليات التحري، رافضين قبول أي شخص له صلة بإيران.

نظريا، اعتبرت الوحدة نظيفة اليد، لكن على أرض الواقع، لم تلاحق خلية الصقور أيا من الفصائل الشيعية المسلحة في العراق، خاصة تلك المرتبطة بإيران.

وتعد الخلية أخطر أداة يمكن استخدامها لتفكيك الفصائل، لأنها تعرف كل شيء عنها. وبحسب المسؤول الأمني فالخلية لم تعمل ضد الفصائل، وفي نفس الوقت لم تتواطأ معها. كذلك البصري لم يعمل مع الفصائل، لكن هذا لا يعني أنه لا يسرب لها بعض المعلومات من حين لآخر، أو يتستر عليها.

الكاظمي حرص على التحرك بنفسه لمتابعة الإجراءات الأمنية في عدة مناطق (الجزيرة)

أداة سياسية

وبالإضافة إلى إقالة البصري، أمر الكاظمي بإعادة ربط نشاط الوحدة بمكتب القائد العام، والتنسيق بشكل كامل مع بقية الأجهزة الأمنية. وهو ما يعرّي تورط الخلية في مهام أخرى، فضلا عما فوّضت بها علنا.

كما صرّح مسؤولون لميدل إيست آي أنَّ الموارد البشرية والتقنية لخلية الصقور قد استُخدمت لملاحقة النشطاء في المظاهرات المناهضة للحكومة، والتي انطلقت في أكتوبر/تشرين الأول 2019. وقالوا إن بعض ضباط خلية الصقور تعاونوا مع بعض الفصائل المسلحة المدعومة من إيران لاعتقال عدد من النشطاء في البصرة وكربلاء وابتزازهم.

وذكر مسؤول أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أن المالكي كان "أول من استخدم الخلية ضد خصومه السياسيين"، ومنهم طارق الهاشمي نائب الرئيس السابق المتهم بالتورط في قضايا إرهابية، والمحكوم عليه غيابيا بالإعدام شنقا. كذلك يُزعم أن الوحدة استهدفت وزير المالية السابق رافع العيساوي.

وتُعدّ خلية الصقور مجرّد جزء بسيط من إرث المالكي الذي يتنافس عليه الخصوم السياسيون منذ 2018. وبحسب المسؤول، فإن تحالف الفتح وكتلة سائرون في منافسة شرسة للاستيلاء على أكبر عدد ممكن من أدوات الدولة.

في غضون ذلك، يبدو أن الكاظمي ينتظر فرصه ويلعب لعبة تكتيكية، تمهيدا لدعم موقفه قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن خصومه يعتقدون أن تكديس جميع أجهزة المخابرات في يد واحدة يمثل خطرا على الجميع، لذلك يشنون عليه هجوما.