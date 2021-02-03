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استمع لقصيدة طفل سوري نازح هزت منصات التواصل

3/2/2021

كان برنامج للقصة بقية، قد بث في آخر حلقاته بتاريخ (2021/2/1) القصيدة خلال تغطيته لأوضاع النازحين واللاجئين السوريين الصعبة، خاصة في ظل اشتداد موجات البرد وانعدام وسائل الحياة أمامهم، بعد أن أغرقت الأمطار خيامهم، وأتلفت محتوياتها.

وتحدث الطفل السوري بلهجة واضحة عن معاناة النازحين من أبناء بلاده، وعن كرامتهم وعزة نفسهم، وتقديرهم لكل من وقف إلى جابنهم في الظروف الصعبة، التي يمرون بها.

يذكر أن الدفاع المدني تحدث عن تدمير كامل لعشرات المخميات (شمال سوريا)، وعدم وصول المساعدات لسكانها؛ مما يعرض حياتهم للخطر.

المصدر : الجزيرة
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