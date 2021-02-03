خلال استقبال وزير خارجية العراق.. إيران تطالب بإخراج القوات الأميركية من المنطقة ردا على اغتيال سليماني

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إخراج القوات الأميركية من المنطقة يعتبر بمثابة الرد المناسب على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس قبل عام قرب مطار بغداد في غارة جوية أميركية.

وأضاف ظريف خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران أنه يأمل أن تتم معاقبة مرتكبي هذه "الجريمة الإرهابية".

وأوضحت الخارجية الإيرانية في بيان أن ظريف أشاد خلال اللقاء بالتحقيقات التي تجريها الحكومة العراقية بشأن اغتيال سليماني داخل الأراضي العراقية.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين بحثا أيضا العلاقات التجارية القائمة بين البلدين، وأعرب عن الأمل في تنفيذ كافة الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية في أقرب وقت ممكن.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني خلال لقائه بوزير الخارجية العراقي إن خروج القوات الأميركية من العراق بداية لخروجها من المنطقة، معتبرا أن وجود القوات الأجنبية -خاصة الأميركية- هو السبب الرئيسي لانعدام الاستقرار في المنطقة.

وأضاف شمخاني أنه يجب تفعيل الدور السياسي للعراق نظرا لأهميته في حل الخلافات بالمنطقة ودعم الاستقرار.

كما دعا إلى ضرورة محاسبة منفذي اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس.

يذكر أن وزير الخارجية العراقي وصل صباح اليوم الأربعاء إلى طهران في زيارة يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الإيرانيين.