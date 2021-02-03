شيّعت حشود كبيرة من العراقيين -مساء الثلاثاء- جثمان مواطن مصري مقيم في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد منذ 4 عقود، بعد ساعات من وفاته، في واحد من أضخم مشاهد العزاء.

وقال شهود عيان إن سيد محمد ياسين عاش في قضاء الفهود منذ عام 1980 حتى وفاته، وكان من أبناء المنطقة، وعاش بين أهلها واعتبروه واحدا منهم دون النظر إلى جنسيته، مشيرين إلى أنه كان يعمل صباغا في القضاء منذ قدومه إلى العراق، وقد تزوّج هناك، وكان تشييعه صورة للتلاحم المجتمعي بين الأهالي.

وقد أكدوا أن الفقيد أوصى بدفن جثمانه في العراق عندما شعر باقتراب منيته، بعد أن قضى مدة طويلة يعيش في هذا البلد بعيدا عن أهله.

وقبل الرحيل، شارك أهالي قضاء الفهود الفقيد وجع مرضه، وانتقلوا معه للمشفى وظلوا معه حتى لا يشعر بوحشة الغربة، وحين لفظ أنفاسه الأخيرة تحولت المنطقة كلها إلى مأتم، وتم تشييعه بجنازة مهيبة.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مدونين وناشطين على الحادث، يشيدون فيها بتصرف أهالي قضاء الفهود تجاه الفقيد.

كيف شيع اهل الناصرية مواطنا #مصريا؟

سكنها قبل 40 سنة..

هل تعرفون من المتوفي ؟؟

انه المواطن المصري ( سيد )

الذي استقر في العراق منذ العام ١٩٨٠

في قضاء الفهود محافظة ذي قار

توفي قبل يومين

فاتشحت الفهود بالسواد

وخرج الاهالي لتشييع اخيهم سيد بحزن واسى

هكذا هم أهل العراق pic.twitter.com/LuPQelVnZy — Dr.Basil Hussein د. باسل حسين (@Drbasil14) February 2, 2021

أهالي قضاء الفهود في محافظة ذي قار [الناصرية] في تشييع حاشد يودّعون المواطن المصري محمد ياسين، الذي عاش لأربعين سنة بينهم، مثل واحدٍ منهم، حتى وافاه الأجل. pic.twitter.com/B5FlMAUOvf — Ahmed Saadawi – أحمد سعداوي (@saadawi_a) February 2, 2021

اهالي قضاء الفهود في ذي قار يشيعون مقيماً مصرياً سكن القضاء منذ اربعين سنة.

سيد مواطن مصري جاء الى العراق عام ١٩٨٠

واستقر في قضاء الفهود محافظة ذي قار . توفي سيد قبل يومين فاتشحت الفهود بالسواد وشيعه معظم اهالي المنطقة ودفن في مقبرة وادي السلام واقيم له سرادق عزاء كبير، pic.twitter.com/Itwr7ZP1WZ — ALI KHALAF (@alikhalafbs) February 2, 2021

العراق أهالي قضاء الفهود في ذي قار يشيعون جثمان سيد محمد ياسين الرجل المصري الذي عاش بينهم ٣٠ سنة حتى أصبح واحد منهم وجزء من مدينتهم محمد جاء لمدينة الفهود في عقد الثمانينات عاش فيها حتى أصبح أحد ابنائها، لم يغادرها رغم أن جميع زملاءه غادروا إلى بلادهم وإلى مدن أخرى #العراق #مصر pic.twitter.com/9eJ5gBKTMY — Amjad Alatabi (@amjadalatabi887) February 2, 2021

يشار إلى أن آلاف المصريين عملوا خلال العقود الماضية في مختلف القطاعات في العراق، وبعضهم أصر على البقاء هناك رغم الظروف الصعبة التي عاشها البلد في السنوات الماضية.