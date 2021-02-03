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الناصرية العراقية تشيع مواطنا مصريا بعد أربعة عقود عاشها هناك

سيد المصري عاش وتزوج في العراق رغم قسوة الظروف

المواطن المصري يعيش في العراق منذ 4 عقود (مواقع التواصل)
المواطن المصري يعيش في العراق منذ 4 عقود (مواقع التواصل)
3/2/2021-|آخر تحديث: 4/2/202110:58 AM (مكة المكرمة)

شيّعت حشود كبيرة من العراقيين -مساء الثلاثاء- جثمان مواطن مصري مقيم في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار جنوب البلاد منذ 4 عقود، بعد ساعات من وفاته، في واحد من أضخم مشاهد العزاء.

وقال شهود عيان إن سيد محمد ياسين عاش في قضاء الفهود منذ عام 1980 حتى وفاته، وكان من أبناء المنطقة، وعاش بين أهلها واعتبروه واحدا منهم دون النظر إلى جنسيته، مشيرين إلى أنه كان يعمل صباغا في القضاء منذ قدومه إلى العراق، وقد تزوّج هناك، وكان تشييعه صورة للتلاحم المجتمعي بين الأهالي.

وقد أكدوا أن الفقيد أوصى بدفن جثمانه في العراق عندما شعر باقتراب منيته، بعد أن قضى مدة طويلة يعيش في هذا البلد بعيدا عن أهله.

وقبل الرحيل، شارك أهالي قضاء الفهود الفقيد وجع مرضه، وانتقلوا معه للمشفى وظلوا معه حتى لا يشعر بوحشة الغربة، وحين لفظ أنفاسه الأخيرة تحولت المنطقة كلها إلى مأتم، وتم تشييعه بجنازة مهيبة.

وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات مدونين وناشطين على الحادث، يشيدون فيها بتصرف أهالي قضاء الفهود تجاه الفقيد.

يشار إلى أن آلاف المصريين عملوا خلال العقود الماضية في مختلف القطاعات في العراق، وبعضهم أصر على البقاء هناك رغم الظروف الصعبة التي عاشها البلد في السنوات الماضية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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