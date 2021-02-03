انقلاب ميانمار.. تصاعد الدعوة إلى العصيان المدني والصين تنفي دعم العسكر

تصاعدت الدعوات إلى العصيان المدني، اليوم الأربعاء، في ميانمار لرفض الانقلاب الذي نفذه الجيش فجر أول أمس، في حين عقد الحكام الجدد للبلاد أول اجتماع وزاري عقب الانقلاب، من ناحية أخرى نفت الصين ما يروج من دعمها للانقلاب العسكري في ميانمار.

وأُطلقت مجموعة تدعى "حركة العصيان المدني" على فيسبوك، وبلغ عدد متابعيها نحو 150 الف مشترك حتى صباح اليوم، وتضمنت المجموعة عبارات من قبيل "عار على الجيش" و"العسكريون لصوص"، رفضا للانقلاب العسكري.

وأيّد الدعوة إلى العصيان أطباء في ميانمار، تعهدوا بإغلاق المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد، وذكرت مجموعة "حركة العصيان المدني" أن أكثر من 70 مستشفى وإدارة طبية ستوقف العمل احتجاجا على ما وصفته بحكومة "غير شرعية"، وهي التي يقودها العسكر.

مظاهر احتجاج

وشهدت حملة أخرى بدأها مشرعون في مدينة يانغون العاصمة التجارية لميانمار، وذلك بقرع الأواني أمس الثلاثاء لإظهار معارضتهم للانقلاب العسكري، كما يعتزم ناشطون تنظيم فعاليات مماثلة يومية، ويريدون توسيع حملتهم لتشمل مدنا كبرى مثل العاصمة نايبيداو ومدينة ماندالاي.

وكان جيش ميانمار سوّغ سيطرته على السلطة واعتقاله لمستشارة الدولة أونغ سان سوتشي ورئيس البلاد ووين مينت، وإعلان حالة الطوارئ مدة عام رغبة في الحفاظ على استقرار البلاد، مشددا على رفضه لما قال إنه تزوير لنتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في ميانمار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وحقق فيها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بزعامة سوتشي فوزا كبيرا.

وكانت سان سوتشي توقعت احتمال وقوع انقلاب عسكري، فأعدّت رسالة خطية قبل اعتقالها أول أمس حضّت فيها شعب ميانمار على رفض عودة حكم العسكر.

وفي سياق متصل، قال حزب سان سوتشي إن مكاتبه في مناطق عدة من البلاد تعرضت للدهم، وصودرت وثائق وأجهزة حاسوب وحواسيب محمولة، وأوضحت الرابطة -في بيان على فيسبوك- أن المداهمات بدأت أمس الثلاثاء، وحثّت السلطات على وقف ما قالت إنها أعمال غير قانونية بحقها. وقال الحزب نفسه إن زعيمته التي تخضع للإقامة الجبرية، تتمتع بحالة صحية جيدة، وأضاف أن المسؤولين الحاليين لم يقدموا أي معلومات عن مكان إقامة سوتشي.

عاجل | رويترز: الشرطة في ميانمار تتهم مستشارة الدولة المعتقلة أونغ سان سو تشي بانتهاك قانون الاستيراد والتصدير — الجزيرة – عاجل (@AJABreaking) February 3, 2021

من جهة أخرى، عقد العسكر اليوم أول اجتماع وزاري عقب الانقلاب، وقال بيان صادر عن المكتب الصحفي لجيش ميانمار إن الاجتماع عقد في القصر الرئاسي بمشاركة رئيس الأركان العامة القائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلينغ، ونائبه ميينت سوي، و9 أعضاء من مجلس الوزراء حلّوا محل الوزراء الذين أقيلوا يوم الانقلاب.

وشهد الاجتماع الوزاري مباحثات بشأن تنفيذ خطة العمل في نطاق حالة الطوارئ التي ستستمر عاما واحدا، فضلا عن قضايا أخرى مثل استمرار السفر الداخلي والسياحة، وإعادة فتح المعابد وأماكن العبادة، ومواصلة أنشطة القطاع الاقتصادي وفقا للإجراءات الاحترازية بخصوص فيروس كورونا.

الصين تنفي

وعلى الصعيد الدولي، رفضت وزارة الخارجية الصينية اليوم أي حديث عن تقديمها الدعم أو موافقتها الضمنية على الانقلاب العسكري الذي جرى في جارتها ميانمار، وأوضح متحدث باسم الخارجية الصينية أن بكين "ترجو أن تعمد جميع الأطراف في ميانمار إلى حل خلافاتها بطريقة مناسبة، والمحافظة على الاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد".

وجاء هذا النفي الصيني بعد ما تصدّت بكين لمبادرة في مجلس الأمن الدولي أمس لإصدار نص مشترك لأعضاء المجلس يدين الانقلاب العسكري في ميانمار.

وأخفق مجلس الأمن أثناء جلسة مغلقة أمس في التوافق على مشروع بيان قدمته بريطانيا يدين الانقلاب العسكري في ميانمار، ويدعو إلى الإفراج عن المعتقلين، وذلك بسبب رفض الصين للمبادرة.

وفي الوقت نفسه، أدان وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى الانقلاب في ميانمار، وعبّروا عن قلقهم البالغ من اعتقال القادة السياسيين وناشطي المجتمع المدني، بمن فيهم مستشارة الدولة سوتشي ورئيس البلاد، ودعا الوزراء إلى إنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين واحترام نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وصرّح وزير الخارجية الفرنسي -جان إيف لودريان- اليوم بأن على الاتحاد الأوروبي التفكير في فرض عقوبات جديدة على حكام ميانمار العسكريين في حالة لم يتراجعوا عن خطوتهم المتمثلة في الانقلاب وفرض حالة الطوارئ.