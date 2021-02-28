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هآرتس: شركة أميركية سرّبت صور المنشآت النووية الإسرائيلية

28/2/2021

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شركة التصوير بواسطة الأقمار الصناعية الأميركية "بلانت لابس" (Planet Labs) هي التي زودت وكالة أسوشيتد برس بالصور الفضائية التي نشرتها عن أعمال وإنشاءات توسعة في قرية الأبحاث النووية الإسرائيلية في مفاعل ديمونا الأسبوع الماضي.

وأضافت الصحيفة أن لدى هذه الشركة صورا بجودة عالية حول منشأة عسكرية سرية إسرائيلية غرب مدينة بيت شيمش عند السفوح الغربية لجبال القدس، حيث تظهر في الخرائط منطقة مفتوحة، وتبدو في خرائط الطيران المدني منطقة مغلقة.

وقالت هآرتس إنه -وحسب المصادر الأجنبية- فإن قاعدة لسلاح الجو تحمل اسم "كناف 2" توجد في المكان، وبحسب موقع "غلوبال سكيورتي" (Global Security‎)، فإن فيها 3 أسراب طيران مخصصة لقواعد صواريخ أرض أرض من نوع "يريحو".

وأضافت هآرتس أن نشر معلومات سرية حول قدرات نووية إسرائيلية يأتي عادة على خلفية توتر في العلاقات بين الإدارة الأميركية الجديدة والحكومة الإسرائيلية حول ما يتعلق بالإشراف والرقابة على الأسلحة النووية.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نشرت صورا للمفاعل النووي الإسرائيلي في ديمونا، وقالت إنه يشهد توسيعا وتطويرا وأعمال بناء مكثفة، وهي الأوسع منذ عقود للمنشأة النووية في صحراء النقب.

وتظهر الصور -التي رصدتها والتقطتها الأقمار الصناعية بشكل واضح- حفرة بحجم ملعب كرة قدم، ومن المحتمل أن يشير هذا العمق إلى بناء من عدة طوابق يقع الآن على بعد أمتار من المفاعل القديم بالقرب من مدينة ديمونا.

المصدر : الجزيرة

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