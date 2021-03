تداول ناشطون إثيوبيون ينتمون إلى إقليم تيغراي في أقصى شمال إثيوبيا مقطع فيديو قالوا إنه لإعدام أفراد من الإقليم من قِبَل قوات الجيش الإثيوبي وسط ترحيب وتصفيق من مواطنين من عرقية الأمهرة، حسب ما ذكروا.

ويظهر الفيديو مسلحين يرتدون زيا مشابها لزي الجيش الإثيوبي، وهم يضربون 3 مدنيين، قبل أن يتم إعدامهم رميا بالرصاص، كما يظهر الفيديو وجود جندي يرتدي زيا مشابها لزي القوات الإريترية.

The Amhara are demanding Tigrayans in Western Tigray to be killed in front of them and the soldiers just did what they were demanded. In this video, the Amhara vigilante group are requesting the ENDF ''we want the Tigrayans to be killed''… ''ይገደሉልን''@IntlCrimCourt pic.twitter.com/dE4tOFE5Kr

— Kaleab Belay Nega (@BelayKaleab) February 28, 2021