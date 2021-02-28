في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي.. أمير قطر يؤكد دعم بلاده للمملكة

أكدا حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك

أجرى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد خلاله على دعم دولة قطر الراسخ للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبا.

وأبدى الجانبان خلال الاتصال -الذي تناول المستجدات الإقليمية والدولية- حرصهما على تعزيز العمل العربي والخليجي المشترك، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وأكد أمير قطر على كل ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار وسيادة المملكة العربية السعودية، واعتبار استقرارها جزءا لا يتجزأ من استقرار دولة قطر ومنظومة مجلس التعاون الخليجي.

وأفضت قمة مجلس التعاون الخليجي -التي عقدت في مدينة العلا السعودية مطلع الشهر الماضي- إلى الإعلان عن إنهاء الأزمة الخليجية التي استمرت أكثر من 3 سنوات.